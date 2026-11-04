Государственная полиция завершила расследование смертельной аварии, произошедшей в декабре прошлого года в Резекненском крае. В столкновении BMW и Volvo погибла 17-летняя пассажирка, еще три человека получили травмы. Следствие установило, что молодой водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Смертельная авария на трассе А12

Трагедия произошла 17 декабря 2025 года около 8:16 на автодороге А12 в поселке Спунджаны Озолмуйжской волости Резекненского края. На дороге столкнулись два автомобиля — BMW под управлением молодого человека 2003 года рождения и Volvo, которым управлял мужчина 1975 года рождения.

Удар оказался смертельным для пассажирки BMW — девушки 2008 года рождения. Она погибла на месте происшествия. Травмы также получили оба водителя и пассажирка Volvo. Всех троих доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии полиция начала уголовный процесс.

Следствие установило: водитель был пьян

В ходе досудебного расследования сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции восстановили обстоятельства столкновения.

По данным следствия, водитель BMW не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался на полосе встречного движения и столкнулся с Volvo.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, следствие считает, что водитель не только допустил выезд на встречную полосу, но и грубо нарушил правила дорожного движения, сев за руль нетрезвым.

Водителю грозит до десяти лет тюрьмы

30 октября 2026 года Государственная полиция передала материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Действия водителя BMW квалифицированы по части четвертой статьи 262 Уголовного закона Латвии. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ, если в результате происшествия человек погиб или получил тяжкие телесные повреждения.

Вид наказания Срок Лишение свободы От 3 до 10 лет Лишение права управления транспортными средствами От 5 до 10 лет

Окончательное решение о виновности и наказании может принять только суд. До вступления обвинительного приговора в силу действует презумпция невиновности.

Полиция призывает не позволять нетрезвым садиться за руль

Комментируя завершение расследования, Государственная полиция вновь напомнила об опасности управления автомобилем в состоянии опьянения.

Правоохранители подчеркивают, что ответственность за предотвращение подобных трагедий лежит не только на водителях, но и на окружающих. Если человек собирается сесть за руль нетрезвым, близкие и знакомые могут попытаться его остановить, не дать воспользоваться автомобилем или своевременно сообщить о ситуации в полицию.

Иногда именно такое вмешательство способно предотвратить аварию и спасти человеческую жизнь.