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Четыре бомбы за 24 часа: кто и зачем запугивает жителей Рима? 0 99

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Италии

В итальянской столице продолжается серия загадочных взрывов, которые уже несколько месяцев сотрясают окраины города. Только за последние сутки в разных районах Рима сработали четыре самодельных взрывных устройства.

Следователи проверяют версию о возможной борьбе криминальных группировок за контроль над торговлей наркотиками.

В ночь на 3 ноября два самодельных взрывных устройства сработали возле бара на улице Масса-Сан-Джулиано в районе Кастельверде. В результате были повреждены металлические жалюзи заведения и прилегающая территория. После сообщения о происшествии на место прибыли карабинеры. Пострадавших нет.

Примерно за сутки до этого ещё два взрыва произошли в других кварталах итальянской столицы.

В районе Казаль-Бручато взрыв повредил стеклянную часть входной двери жилого дома, а также выбил стёкла нескольких окон.

Аналогичное происшествие было зарегистрировано на улице Джакомо-Галопини в районе Тор-Белла-Монака. Там взрывной волной были повреждены в том числе две квартиры на первом этаже жилого здания.

Следователи подозревают криминальные разборки

Как сообщает итальянское агентство ANSA, правоохранительные органы изучают возможную связь между происшествиями.

Одна из основных версий связана с перераспределением сфер влияния между преступными группировками, контролирующими точки продажи наркотиков.

Предполагается, что после серии полицейских операций и арестов в криминальной среде мог начаться передел территорий. Однако пока следствие не установило, действительно ли взрывы связаны с этим противостоянием.

Ситуация вызывает особую обеспокоенность, поскольку подобные инциденты происходят на окраинах Рима уже не первый месяц. По данным ANSA, серия взрывов продолжается с 29 апреля 2025 года.

От министра внутренних дел требуют объяснений

Череда взрывов вызвала реакцию в итальянском парламенте.

Депутат Палаты депутатов Альфонсо Колуччи потребовал, чтобы министр внутренних дел Маттео Пьянтедози срочно выступил перед парламентариями и объяснил, какие меры принимаются для обеспечения безопасности жителей столицы.

«Мы требуем, чтобы министр Пьянтедози срочно явился в парламент и проинформировал нас о серьёзной ситуации с безопасностью в Риме. Граждане становятся свидетелями взрывов бомб прямо возле своих домов», — заявил Колуччи.

Следствие продолжается. Правоохранительные органы пытаются установить организаторов взрывов и выяснить, связаны ли между собой отдельные эпизоды.

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#полиция #криминал #Италия #безопасность #парламент #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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