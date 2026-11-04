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Что произойдёт этой ночью на Центральном вокзале Риги? Полиция предупреждает жителей 1 481

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Часы на вокзале в Риге
ФОТО: LETA

В ночь на 5 ноября на Центральном железнодорожном вокзале Риги пройдут масштабные учения полиции и железнодорожных служб. В центре столицы можно будет заметить большое количество оперативного транспорта и сотрудников экстренных служб. Жителей просят не беспокоиться: происходящее будет частью заранее запланированной тренировки.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, учения организованы совместно с государственным предприятием Latvijas dzelzceļš и пассажирским железнодорожным перевозчиком Vivi. Их главная цель — проверить готовность различных служб к совместным действиям в случае серьёзной угрозы безопасности.

Во время тренировки участники разыграют сценарий, максимально приближенный к реальной чрезвычайной ситуации. При этом подробности предполагаемой угрозы заранее не раскрываются.

Особое внимание будет уделено тому, насколько быстро и эффективно различные ведомства способны обмениваться информацией, распределять обязанности и координировать действия.

Полиция подчёркивает, что подобные тренировки необходимы для повышения готовности оперативных служб к возможным кризисным ситуациям и обеспечения безопасности населения.

В связи с учениями в ночные часы в центре Риги и вблизи железнодорожной инфраструктуры ожидается повышенная активность служебного транспорта и сотрудников оперативных подразделений.

При этом ограничений автомобильного и железнодорожного движения не планируется. Учения не должны повлиять на пассажирские перевозки и расписание поездов.

Государственная полиция призывает жителей с пониманием отнестись к ночным мероприятиям и сохранять спокойствие при виде сотрудников экстренных служб в районе Центрального вокзала.

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#полиция #учения #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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