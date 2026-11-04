В ночь на 5 ноября на Центральном железнодорожном вокзале Риги пройдут масштабные учения полиции и железнодорожных служб. В центре столицы можно будет заметить большое количество оперативного транспорта и сотрудников экстренных служб. Жителей просят не беспокоиться: происходящее будет частью заранее запланированной тренировки.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, учения организованы совместно с государственным предприятием Latvijas dzelzceļš и пассажирским железнодорожным перевозчиком Vivi. Их главная цель — проверить готовность различных служб к совместным действиям в случае серьёзной угрозы безопасности.

Во время тренировки участники разыграют сценарий, максимально приближенный к реальной чрезвычайной ситуации. При этом подробности предполагаемой угрозы заранее не раскрываются.

Особое внимание будет уделено тому, насколько быстро и эффективно различные ведомства способны обмениваться информацией, распределять обязанности и координировать действия.

Полиция подчёркивает, что подобные тренировки необходимы для повышения готовности оперативных служб к возможным кризисным ситуациям и обеспечения безопасности населения.

В связи с учениями в ночные часы в центре Риги и вблизи железнодорожной инфраструктуры ожидается повышенная активность служебного транспорта и сотрудников оперативных подразделений.

При этом ограничений автомобильного и железнодорожного движения не планируется. Учения не должны повлиять на пассажирские перевозки и расписание поездов.

Государственная полиция призывает жителей с пониманием отнестись к ночным мероприятиям и сохранять спокойствие при виде сотрудников экстренных служб в районе Центрального вокзала.