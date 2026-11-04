Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Держал в рабстве граждан Украины и Таджикистана - в суд передано дело краславского фермера 1 499

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2026
LETA
Изображение к статье: ноги в оковах
ФОТО: pixabay

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело об эксплуатации гражданок Украины и Таджикистана в одном из крестьянских хозяйств.

Мужчина обвиняется в торговле людьми, а также в организации фиктивного брака группой лиц из корыстных побуждений, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

В 2023 году обвиняемый завербовал гражданку Украины для работы в крестьянском хозяйстве в Краславском крае, разместив в интернете объявление о вакансии. В 2025 году он завербовал для работы в том же хозяйстве гражданку Таджикистана, с которой связался через мессенджер "WhatsApp".

Женщины должны были выполнять различные хозяйственные работы, однако заработную плату им не выплачивали. Согласно обвинению, им также не были обеспечены надлежащие условия труда и проживания, соответствующие их состоянию здоровья и возрасту. Кроме того, обвиняемый угрожал гражданке Украины, а у гражданки Таджикистана отобрал документы, удостоверяющие личность.

Чтобы длительное время и непрерывно использовать гражданку Таджикистана в качестве бесплатной рабочей силы, обвиняемый совместно с другим лицом, в отношении которого уголовный процесс выделен в отдельное производство, организовал заключение фиктивного брака, обеспечив женщине возможность получить право на пребывание в Латвии и других странах Европы.

×
#права человека #Украина #Таджикистан #прокуратура #трудовая миграция #торговля людьми
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сгоревший авто
Изображение к статье: Семь пассажирских самолётов за один день оказались в центре авиационных тревог в нескольких странах Европы.
Изображение к статье: В России владельцы китайских электромобилей Li Auto столкнулись с новой схемой мошенничества.
Изображение к статье: Рижская Восточная клиническая университетской больница

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ходорковский
В мире
9
Изображение к статье: Смартфон с открытым Telegram
В мире
4
Изображение к статье: пожар
В мире
2
Изображение к статье: хоккей
Спорт
23
Изображение к статье: беспилотник типа «Герань»
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Мелания Трамп и Белый дом
В мире
2
Изображение к статье: Ходорковский
В мире
9
Изображение к статье: Смартфон с открытым Telegram
В мире
4
Изображение к статье: пожар
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео