Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело об эксплуатации гражданок Украины и Таджикистана в одном из крестьянских хозяйств.

Мужчина обвиняется в торговле людьми, а также в организации фиктивного брака группой лиц из корыстных побуждений, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

В 2023 году обвиняемый завербовал гражданку Украины для работы в крестьянском хозяйстве в Краславском крае, разместив в интернете объявление о вакансии. В 2025 году он завербовал для работы в том же хозяйстве гражданку Таджикистана, с которой связался через мессенджер "WhatsApp".

Женщины должны были выполнять различные хозяйственные работы, однако заработную плату им не выплачивали. Согласно обвинению, им также не были обеспечены надлежащие условия труда и проживания, соответствующие их состоянию здоровья и возрасту. Кроме того, обвиняемый угрожал гражданке Украины, а у гражданки Таджикистана отобрал документы, удостоверяющие личность.

Чтобы длительное время и непрерывно использовать гражданку Таджикистана в качестве бесплатной рабочей силы, обвиняемый совместно с другим лицом, в отношении которого уголовный процесс выделен в отдельное производство, организовал заключение фиктивного брака, обеспечив женщине возможность получить право на пребывание в Латвии и других странах Европы.