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«Кто-то специально что-то подлил»: в Баложи при загадочных обстоятельствах прямо на Хэллоуина сгорел автомобиль 0 109

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: сгоревший авто
ФОТО: скриншот видео TV3

Вечер Хэллоуина в Баложи закончился пожаром, практически уничтожившим припаркованный возле частного дома Mercedes. Автомобиль загорелся со стороны водительской двери, а не моторного отсека, что вызвало у очевидцев подозрения о возможном поджоге. Государственная полиция начала уголовный процесс.

Пламя охватило припаркованный автомобиль

Пожар произошел вечером 31 октября возле забора одного из частных домов в Баложи, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Припаркованный Mercedes неожиданно загорелся. Пламя быстро распространялось по автомобилю, а из разбившихся от жара окон вырывались густые клубы дыма.

Происходящее привлекло внимание жителей соседних домов. Первым пожар заметил мужчина, живущий напротив. Он как раз вышел на улицу и увидел, что автомобиль уже горит.

«Я вышел на улицу как раз в тот момент. Горело с левой стороны, я позвонил по номеру 112», — рассказал очевидец.

По его словам, огонь появился не под капотом, а с противоположной стороны — возле забора.

«Это был не моторный отсек, очаг находился со стороны забора, со стороны водительской двери», — уточнил мужчина.

Пожарные приехали за десять минут, но спасти машину не удалось

После звонка в службу экстренной помощи на место направились пожарные. Спасатели прибыли в течение десяти минут, однако к этому моменту пламя уже охватило практически весь Mercedes. Работы оперативных служб продолжались около трех часов.

Когда пожар удалось ликвидировать, от автомобиля остался сильно поврежденный металлический кузов. Машина практически полностью выгорела.

По словам местного жителя, подобное происшествие в этом районе произошло впервые.

«Кто-то специально что-то подлил»

Место, где первоначально возникло пламя, вызвало у очевидца вопросы. Мужчина обратил внимание, что возгорание началось не в моторном отсеке, где находятся многие потенциальные источники технических неисправностей, а возле водительской двери.

По его мнению, это может указывать на умышленный характер пожара.

«Кто-то специально что-то подлил», — предположил очевидец.

Однако пока это лишь версия местного жителя. Доказательств того, что автомобиль действительно подожгли, не представлено.

Полиция начала уголовный процесс

Государственная полиция расследует обстоятельства пожара. Правоохранителям предстоит установить точную причину возгорания и выяснить, мог ли к уничтожению автомобиля быть причастен посторонний человек.

Не исключается и возможность технической неисправности.

Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Информация о возможных подозреваемых также не сообщается.

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#пожар #хеллоуин #уголовный процесс #поджог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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