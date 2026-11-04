Обычное предложение о работе обернулось одним из крупнейших цифровых ограблений в истории. Хакеры организовали фиктивное собеседование для программиста криптовалютной биржи Binance, заставили его установить вредоносную программу и постепенно получили доступ к системам компании. Результатом стала кража криптовалюты на сумму более 6,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Reuters, 3 ноября Binance раскрыла подробности многоэтапной кибератаки, завершившейся масштабным хищением 29 октября. По оценке компании, злоумышленники действовали несколько месяцев и сумели скомпрометировать компьютеры трёх инженеров, имевших отношение к инфраструктуре криптовалютных кошельков.

Всё началось с обычной загрузки программы

Первые шаги киберпреступники предприняли ещё в июне.

Один из инженеров Binance искал в интернете программный инструмент и скачал его модифицированную версию, содержащую вредоносный код. По имеющимся сведениям, заражённая программа продвигалась через рекламное объявление в поисковой системе.

Служба безопасности биржи впоследствии обнаружила проблему, заменила компьютер сотрудника и обновила учётные данные.

Однако злоумышленники уже успели получить информацию о его обязанностях и коллегах, занимавшихся обслуживанием криптовалютных кошельков.

Эти сведения пригодились им на следующем этапе.

Вакансия, которой не существовало

В сентябре другой инженер Binance получил предложение о работе через настоящую платформу для поиска вакансий.

Представитель якобы заинтересованной компании предложил пройти собеседование.

Сначала с программистом по видеосвязи пообщался человек, представившийся сотрудником отдела кадров. Для убедительности он даже продемонстрировал профиль в социальной сети с личными фотографиями и видеозаписями.

Затем состоялось второе собеседование — уже с предполагаемым генеральным директором компании.

Ничего необычного кандидат не заподозрил. В процессе отбора ему предложили выполнить стандартное для программистов тестовое задание.

Для этого требовалось скачать программный код на компьютер.

Именно в нём и скрывалась вредоносная программа, позволившая хакерам получить доступ к устройству сотрудника.

Позднее выяснилось, что компании, предлагавшей работу, вообще не существовало.

В дело вмешался искусственный интеллект

Получив доступ к компьютеру инженера, злоумышленники не стали действовать немедленно.

Они продолжили изучать внутреннюю инфраструктуру Binance и искать возможности для дальнейшего проникновения.

20 октября хакеры воспользовались скомпрометированным устройством и внутренним инструментом искусственного интеллекта компании, чтобы получить контроль над системами ещё двух разработчиков, связанных с криптовалютными кошельками.

В результате в распоряжении преступников оказались учётные данные и технические возможности, необходимые для проведения незаконных операций.

29 октября злоумышленники запустили вредоносный сценарий, который позволил им начать перевод цифровых активов на подконтрольные адреса.

Миллионы долларов исчезали за минуты

Само хищение развивалось стремительно.

Всего за четыре минуты хакеры вывели 233,46 миллиона токенов XRP из пяти подключённых к интернету кошельков Binance.

Затем последовали переводы других криптовалют, включая биткоин.

Системы безопасности компании зафиксировали подозрительные операции, после чего сотрудники начали блокировать вывод средств и замораживать активы.

Однако полностью остановить атаку сразу не удалось.

По данным Binance, несанкционированные переводы продолжались почти четыре часа после начала хищения.

Общая стоимость похищенных цифровых активов составила около 6,34 миллиарда долларов.

Куда исчезли деньги?

Binance сообщила, что ей удалось заморозить или перехватить активы примерно на 2,85 миллиарда долларов.

Кроме того, компания начала компенсировать потери за собственный счёт. По состоянию на конец октября, согласно её заявлениям, было восстановлено около 98% затронутых криптовалютных активов.

Руководство биржи принесло извинения пользователям и партнёрам, признав, что подобного происшествия не должно было случиться.

Компания также пообещала усилить системы обнаружения угроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и привлечь независимых специалистов по кибербезопасности.

След ведёт в Северную Корею?

Американское Федеральное бюро расследований связывает атаку с хакерами, действующими в интересах Северной Кореи.

По версии ФБР, за хищением стоит группировка, известная под названием TraderTraitor.

Однако Пхеньян категорически отверг обвинения.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон назвала утверждения американской стороны абсурдными и обвинила Вашингтон в попытке представить КНДР государством, причастным к международной киберпреступности.

Независимого подтверждения ответственности конкретной группировки в опубликованных материалах нет.

Опасность, которую трудно распознать

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что поддельные предложения о работе давно используются для проникновения в компьютерные системы компаний.

Особенно привлекательными целями становятся программисты и специалисты, имеющие доступ к критически важной инфраструктуре.

В данном случае преступникам не потребовалось напрямую взламывать всю систему криптовалютной биржи. Они воспользовались доверием сотрудников, а затем постепенно расширили свои возможности внутри компании. История Binance показала, что даже многомиллиардные финансовые системы могут оказаться уязвимыми перед тщательно подготовленной психологической ловушкой. Для начала одного из крупнейших криптовалютных ограблений оказалось достаточно убедительной вакансии, двух собеседований и одного заражённого тестового задания.