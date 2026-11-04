В США появились новые подробности истории 50-летней Кристы Пайк, которая выжила после неудавшейся попытки исполнения смертного приговора. Выяснилось, что ещё до казни адвокаты женщины предупреждали суд о редком заболевании крови, способном превратить процедуру в особенно мучительную пытку.

Как сообщает New York Post со ссылкой на журнал PEOPLE, ещё 8 января 2026 года защитники Пайк направили в суд документы, в которых подробно описали проблемы со здоровьем заключённой. В частности, речь шла о значительно повышенном уровне тромбоцитов, который, по предположению адвокатов, мог быть связан с редкой формой рака крови — миелопролиферативным заболеванием.

Медики называют такое состояние тромбоцитозом. Оно может повышать риск образования тромбов и других опасных осложнений. Адвокаты утверждали, что при введении смертельной инъекции у Пайк мог развиться тяжёлый отёк лёгких, сопровождающийся ощущением удушья.

В судебных документах защитники сравнивали возможные страдания заключённой с пыткой водой, при которой человек испытывает ощущение утопления. Они также обращали внимание на проблемы с венами: ранее у Пайк неоднократно возникали сложности при взятии крови и введении игл.

Несмотря на предупреждения, казнь была назначена на 30 сентября 2026 года. Пайк должна была стать первой женщиной, казнённой в штате Теннесси более чем за два столетия.

Однако процедура закончилась чрезвычайным происшествием. По сообщениям СМИ, заключённой ввели две дозы пентобарбитала, а для проведения инъекций использовали не менее десяти игл. Тем не менее женщина осталась жива.

После остановки казни Пайк доставили в больницу. Несколько дней она находилась без сознания в критическом состоянии, но впоследствии пришла в себя.

Через десять дней заключённую вернули в исправительный центр имени Дебры К. Джонсон, где поместили в медицинское отделение. Сейчас она продолжает восстанавливаться после пережитого и практически не контактирует с другими заключёнными.

Сама Пайк жалуется на постоянную боль и изоляцию. По её словам, отсутствие общения с людьми стало дополнительным испытанием.

При этом женщина опасается возвращения в прежний тюремный блок. В обращении к суду она заявила, что там содержатся заключённые, неоднократно проявлявшие агрессию, а её нынешнее физическое состояние не позволит защититься в случае нападения.

«Я боюсь, что получу серьёзные травмы, если меня переведут туда, пока я настолько слаба», — говорится в заявлении Пайк.

Она также утверждает, что условия содержания в прежнем блоке создают опасность заражения инфекциями. В частности, заключённая пожаловалась на душевую, в которой, по её словам, водятся тараканы.

Адвокаты считают, что длительное пребывание женщины в медицинской изоляции нарушает соглашение, заключённое с тюремными властями в 2024 году. Документ предусматривал возможность работать, принимать пищу и общаться с другими заключёнными.

Между тем предполагаемое заболевание крови Пайк само по себе не обязательно означает скорую смерть. Как отмечают специалисты Кливлендской клиники, некоторые миелопролиферативные заболевания могут годами протекать в хронической форме. Однако в отдельных случаях они приводят к опасным тромбозам или способны перерасти в острый лейкоз.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Обе девушки проходили профессиональную подготовку по программе Job Corps. По материалам уголовного дела, преступление было совершено на почве ревности.

История Пайк вновь привлекла внимание к проблемам применения смертельных инъекций в США, а также к вопросу о том, насколько допустимо повторное исполнение приговора после неудавшейся попытки казни.