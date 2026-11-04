В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему, в которой, по данным следствия, участвовали высокопоставленные сотрудники сразу нескольких правоохранительных ведомств. За взятки они якобы обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 4 ноября сообщили о новом этапе расследования в рамках операции под кодовым названием «Карфаген».

По данным следствия, участники преступной организации наладили систематическую передачу взяток высокопоставленным правоохранителям за невмешательство в деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

Как сообщает НАБУ, к предполагаемой схеме были причастны действующие высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды.

Следствие считает, что за регулярное вознаграждение правоохранители обеспечивали защиту нелегального бизнеса от проверок и уголовного преследования.

Как работала преступная схема

Операция «Карфаген» началась задолго до нынешнего разоблачения. Ещё в сентябре НАБУ и САП обнародовали материалы расследования преступной организации, предположительно созданной в середине 2025 года одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, в группировку вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица из ближайшего окружения предполагаемого организатора.

Основным источником незаконных доходов стало получение денег за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, жертвами которых становились жители Украины и других стран.

Следователи также установили признаки легализации незаконно полученных средств через приобретение недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего имущества, оформление активов на третьих лиц и использование банковских счетов родственников.

В рамках предыдущих этапов расследования НАБУ сообщало о приобретении имущества на сумму более 20 миллионов гривен, переоформлении активов стоимостью свыше 12 миллионов гривен и размещении более 10 миллионов гривен на счетах близких людей под видом законных доходов.

Общую сумму задокументированных взяток в рамках расследования антикоррупционные органы оценивали более чем в миллиард гривен.

Обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ

Нынешний этап расследования может затронуть представителей сразу нескольких украинских силовых ведомств.

По информации УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Ukraine context, следственные действия проходят в том числе в доме генерал-майора Сергея Дуки — первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В публикации утверждается, что его проверяют на возможную причастность к подкупу сотрудников правоохранительных органов. Также сообщается об обысках у других высокопоставленных силовиков.

При этом НАБУ пока официально не подтвердило сведения об обысках именно у Сергея Дуки и не назвало имена должностных лиц, фигурирующих в новом эпизоде дела.

Антикоррупционные органы пообещали позднее раскрыть дополнительные подробности операции.

Расследование продолжается. Все упомянутые лица пользуются презумпцией невиновности, а окончательные выводы об их причастности к преступлениям может сделать только суд.