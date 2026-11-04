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Под Кокнесе 74-летний водитель грузовика съехал в кювет: консервы несколько дней пролежали у дороги 2 567

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: консервы
ФОТО: скриншот видео TV3

Недалеко от Кокнесе грузовик, перевозивший консервы в Эстонию, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Предполагается, что 74-летний водитель мог заснуть за рулем. Авария произошла еще в субботу, однако разгружать автомобиль начали только во вторник. Все это время груз оставался на обочине, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Грузовик проехал по траве около 30 метров

Дорожное происшествие случилось в субботу утром в нескольких километрах от Кокнесе, на дороге в направлении Риги. Грузовой автомобиль, перевозивший консервированную продукцию транзитом в Эстонию, неожиданно съехал с проезжей части и оказался в кювете.

На траве остались глубокие колеи протяженностью около 30 метров, указывающие на путь грузовика после съезда с дороги.

По предварительной версии, водитель мог задремать во время движения.

«Вроде бы человек заснул за рулем, и все», — рассказал журналистам один из рабочих, прибывших разгружать автомобиль.

По его словам, за рулем находился 74-летний мужчина. Однако официального подтверждения причины аварии пока нет.

Банки с кабачками несколько дней пролежали у дороги

Сразу после аварии убрать грузовик и его содержимое не удалось. Место происшествия оградили сигнальными лентами, а автомобиль вместе с перевозимой продукцией оставался в кювете до вторника.

Когда на место прибыла бригада рабочих, началась продолжительная разгрузка. Мужчины перекладывали банки с консервированными кабачками и другой продукцией из опрокинувшегося грузовика.

К моменту приезда съемочной группы Degpunktā они трудились уже около семи часов.

«Вез консервы, это могу сказать. Салаты и так далее. Ну, это транзит в Эстонию», — пояснил один из работников.

Несмотря на то что груз несколько дней находился возле дороги, признаков его хищения рабочие не заметили. Возможно, этому способствовали оградительные ленты.

Что произошло с 74-летним водителем?

Точной информации о состоянии водителя у рабочих не было. Один из них предположил, что мужчина избежал серьезных травм.

«Мне кажется, с ним все было в порядке, потому что видно, что ничего страшного не произошло», — рассказал он.

На вопрос о том, понадобилась ли водителю медицинская помощь, рабочий ответил, что, насколько ему известно, нет. При этом он подчеркнул, что не может утверждать это наверняка.

Таким образом, достоверных сведений о травмах водителя и его состоянии после аварии пока нет.

Куда отправят груз и когда уберут автомобиль

После разгрузки дальнейшая судьба консервированной продукции остается неизвестной. Рабочие не смогли уточнить, продолжит ли товар путь в Эстонию или будет доставлен в другое место. Не было у них и точной информации о сроках эвакуации грузовика. Однако один из работников предположил, что уже к среде автомобиль должны убрать из кювета.

Причину происшествия еще предстоит установить. Версия о том, что водитель заснул за рулем, пока основана только на рассказах людей, занимавшихся разгрузкой.

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#Эстония #транспорт #ДТП #консервы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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