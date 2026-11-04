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Телохранитель начальника полиции погиб от удара лопасти самолета 0 640

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: турбовинтовой самолет

3 ноября в аэропорту Дусамареба в центральной части Сомали произошел трагический инцидент, в результате которого погиб телохранитель начальника полиции региона Банадир Макалина Махди.

Мужчина, которого звали Мухтар Хасим, получил смертельное ранение в область головы или шеи после того, как оказался в зоне действия еще вращающегося пропеллера самолета.

Как сообщил портал The Star, несчастный случай произошел в тот момент, когда сотрудник охраны отходил от воздушного судна.

По предварительным данным, пассажирам разрешили покинуть салон самолета в то время, когда его двигатели и воздушные винты продолжали работать, что является грубым нарушением базовых правил авиационной безопасности.

Этот трагический случай привлек внимание к проблеме соблюдения протоколов безопасности при наземном обслуживании самолетов в регионе.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации возникают из-за недостаточной осведомленности сотрудников охраны и персонала о рисках, связанных с работающими двигателями и вращающимися лопастями.

В настоящее время местные власти и представители аэропорта проводят проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент вызвал серьезные вопросы к организации безопасности пассажиров и сопровождающих их лиц при высадке из самолетов в региональных аэропортах Сомали.

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#полиция #происшествия #аэропорт #авиация #трагедия #безопасность #Сомали
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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