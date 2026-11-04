3 ноября в аэропорту Дусамареба в центральной части Сомали произошел трагический инцидент, в результате которого погиб телохранитель начальника полиции региона Банадир Макалина Махди.
Мужчина, которого звали Мухтар Хасим, получил смертельное ранение в область головы или шеи после того, как оказался в зоне действия еще вращающегося пропеллера самолета.
Как сообщил портал The Star, несчастный случай произошел в тот момент, когда сотрудник охраны отходил от воздушного судна.
По предварительным данным, пассажирам разрешили покинуть салон самолета в то время, когда его двигатели и воздушные винты продолжали работать, что является грубым нарушением базовых правил авиационной безопасности.
Этот трагический случай привлек внимание к проблеме соблюдения протоколов безопасности при наземном обслуживании самолетов в регионе.
Эксперты отмечают, что подобные ситуации возникают из-за недостаточной осведомленности сотрудников охраны и персонала о рисках, связанных с работающими двигателями и вращающимися лопастями.
В настоящее время местные власти и представители аэропорта проводят проверку обстоятельств происшествия.
Инцидент вызвал серьезные вопросы к организации безопасности пассажиров и сопровождающих их лиц при высадке из самолетов в региональных аэропортах Сомали.
WATCH: A DEADLY ENCOUNTER WITH SPINNING PROPELLERS In this footage, passengers can be seen alighting from the aircraft while its engines are still running and the propellers are still spinning. This is extremely dangerous. A propeller at speed is almost invisible, and even a moment of confusion, a step in the wrong direction or a gust of wind can put someone in its path. Tragically, a soldier was struck by the propellers and lost his life.
Standard safety procedure is clear: engines shut down, propellers fully stopped, and ground crew giving the all-clear before anyone leaves the aircraft. There should be no shortcuts and no exceptions, whatever the schedule pressure.✈️ 🎥Dalsan TV— Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 3, 2026
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