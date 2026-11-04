Заместитель премьер-министра Баварии, министр экономики и лидер партии «Свободные избиратели» Хуберт Айвангер умер в возрасте 55 лет. Его тело обнаружили 4 ноября в отеле в столице Германии, сообщает Bild со ссылкой на источники в берлинской полиции.

По данным газеты, в тот же день в Берлине открыли столичное представительство партии «Свободные избиратели». Айвангер должен был присутствовать на мероприятии, однако не приехал из-за плохого самочувствия. Он остался в отеле Neuer Fritz в районе Митте, где позднее его и нашли мертвым.

О причинах смерти политика пока не сообщается. Его семья уже проинформирована о случившемся.

Айвангер не был женат, но состоял в отношениях с Таней Швайгер, которая также занимается политикой. У пары двое сыновей.

Хуберт Айвангер родился 26 января 1971 года в городе Эргольдсбах в Нижней Баварии. Он вырос на семейной ферме в Рахсторфе. В 1995 году получил диплом инженера сельского хозяйства.

Политическую карьеру Айвангер начал в 2001 году, вступив в партию «Свободные избиратели». В марте 2006 года он возглавил ее отделение в Баварии, а в 2010-м стал федеральным председателем партии.

12 ноября 2018 года Айвангер занял пост заместителя премьер-министра Баварии и министра экономики, регионального развития и энергетики. Он сохранил эти должности после региональных выборов 2023 года.