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130 километров с якорем по морскому дну: россиянина осудили за повреждение кабелей между Эстонией и Финляндией 0 86

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно Fitburg.

Фото: Пограничная охрана Финляндии.

Суд Финляндии в четверг приговорил к тюремному заключению капитана судна Fitburg, гражданина России, и боцмана, гражданина Азербайджана, за повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе между Финляндией и Эстонией.

Капитан получил три года и шесть месяцев лишения свободы, а боцман — два года и десять месяцев.

Оба подсудимых отрицали свою вину в предъявленных обвинениях.

Их обвиняли в повреждении двух подводных телекоммуникационных кабелей, а также в попытке повредить ещё восемь подводных коммуникационных линий.

По материалам дела, судно протащило повреждённый якорь по морскому дну на расстояние не менее 130 километров.

Финские власти задержали судно Fitburg 31 декабря 2025 года, когда оно следовало из российского Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа.

12 января судно освободили, однако нескольким членам экипажа запретили покидать территорию Финляндии.

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#Эстония #Финляндия #судоходство #телекоммуникации #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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