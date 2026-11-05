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Грабитель ворвался в квартиру, распылил газ и угрожал хозяину ножом 0 164

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина проник в чужую квартиру, напал на хозяина с газовым баллончиком.
ФОТО: BB.LV/AI

В Даугавпилсе мужчина проник в чужую квартиру, напал на хозяина с газовым баллончиком и, угрожая ножом, отобрал у него золотое кольцо и наручные часы. Подозреваемого удалось задержать в тот же день.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, преступление произошло 27 октября. Неизвестный проник в квартиру мужчины 1957 года рождения, распылил газ из баллончика и причинил хозяину телесные повреждения.

После этого нападавший стал угрожать потерпевшему ножом и похитил принадлежавшие ему кольцо и наручные часы.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

Грабителя нашли в тот же день

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого преступника. Им оказался мужчина 1978 года рождения.

Подозреваемого задержали в тот же день. При обыске по месту его жительства полицейские обнаружили похищенные вещи.

Выяснилось, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и ранее был судим за аналогичные преступления.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Грозит до восьми лет лишения свободы

Уголовный процесс начат по второй части статьи 176 Уголовного закона Латвии — разбой, совершённый при отягчающих обстоятельствах, в данном случае с проникновением в жилище.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без неё, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет.

Расследование продолжается.

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#суд #полиция #грабеж #задержание #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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