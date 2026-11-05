В среду, 4 ноября, в Риге из-за небольших пожаров и задымления в общественных зданиях эвакуировались или были эвакуированы в общей сложности 1749 человек. Самый масштабный случай произошел в торговом центре Spice, который пришлось покинуть 1710 посетителям и работникам. При этом пожар в торговом центре обнаружен не был.

В среду, 4 ноября, рижским пожарным пришлось трижды выезжать на вызовы, связанные с возгораниями и задымлением в общественных зданиях. В общей сложности из помещений эвакуировались или были эвакуированы 1749 человек.

Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Из торгового центра Spice эвакуировали 1710 человек

Самый масштабный случай произошел днем в торговом центре Spice на улице Яунмоку в Риге.

В 14:34 спасатели получили сообщение о небольшом задымлении в одном из технических помещений здания. Сработала автоматическая система обнаружения пожара.

Еще до прибытия пожарных из торгового центра самостоятельно эвакуировались около 1700 человек. Еще десять человек эвакуировали спасатели.

Сотрудники ГПСС проверили помещения, однако возгорания не обнаружили. В 16:00 работы на месте происшествия были завершены.

На улице Гростонас загорелась электропроводка

Еще один вызов поступил утром с улицы Гростонас. В складском помещении одноэтажного общественного здания загорелись электрические провода. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 24 человека.

На улице Лизума горели бытовые вещи

В тот же день утром пожарные получили вызов на улицу Лизума. На третьем этаже пятиэтажного общественного здания загорелись бытовые вещи. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Таким образом, наибольшее число эвакуированных пришлось на торговый центр Spice, где сработала пожарная сигнализация, хотя самого пожара обнаружено не было.