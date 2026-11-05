Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из торгового центра в Риге эвакуировали 1710 человек из-за задымления 0 414

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: vugd
ФОТО: LETA

В среду, 4 ноября, в Риге из-за небольших пожаров и задымления в общественных зданиях эвакуировались или были эвакуированы в общей сложности 1749 человек. Самый масштабный случай произошел в торговом центре Spice, который пришлось покинуть 1710 посетителям и работникам. При этом пожар в торговом центре обнаружен не был.

В среду, 4 ноября, рижским пожарным пришлось трижды выезжать на вызовы, связанные с возгораниями и задымлением в общественных зданиях. В общей сложности из помещений эвакуировались или были эвакуированы 1749 человек.

Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Из торгового центра Spice эвакуировали 1710 человек

Самый масштабный случай произошел днем в торговом центре Spice на улице Яунмоку в Риге.

В 14:34 спасатели получили сообщение о небольшом задымлении в одном из технических помещений здания. Сработала автоматическая система обнаружения пожара.

Еще до прибытия пожарных из торгового центра самостоятельно эвакуировались около 1700 человек. Еще десять человек эвакуировали спасатели.

Сотрудники ГПСС проверили помещения, однако возгорания не обнаружили. В 16:00 работы на месте происшествия были завершены.

На улице Гростонас загорелась электропроводка

Еще один вызов поступил утром с улицы Гростонас. В складском помещении одноэтажного общественного здания загорелись электрические провода. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 24 человека.

На улице Лизума горели бытовые вещи

В тот же день утром пожарные получили вызов на улицу Лизума. На третьем этаже пятиэтажного общественного здания загорелись бытовые вещи. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Таким образом, наибольшее число эвакуированных пришлось на торговый центр Spice, где сработала пожарная сигнализация, хотя самого пожара обнаружено не было.

×
#пожар #Рига #эвакуация #безопасность #торговый центр
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: авто и собака
Изображение к статье: Берлин
Изображение к статье: На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: машина спасателей
ЧП и криминал
Изображение к статье: окно после пожара
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: пожар
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: светофор
Наша Латвия
2
Изображение к статье: зал заседаний сейма
Политика
Изображение к статье: Милда
Наша Латвия
1
Изображение к статье: машина спасателей
ЧП и криминал
Изображение к статье: окно после пожара
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: пожар
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео