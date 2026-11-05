Государственная служба окружающей среды (VVD), контролируя нерест лососевых рыб, в октябре задержала двух браконьеров. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений VVD Айя Ялинска.

За незаконный лов рыбы сотрудники службы изъяли из водоёмов 66 рыболовных сетей, а также другие запрещённые орудия лова.

По словам Ялинской, VVD совместно с Земессардзе продолжает усиленную охрану лососевых рыб во внутренних водоёмах Латвии и на морском побережье.

Нарушителей устанавливают, незаконные орудия лова конфискуют, а по выявленным нарушениям возбуждают административные дела.

Усиленный контроль продолжится в течение всего ноября, охватывая период нереста лососевых рыб.

За каждого незаконно выловленного лосося или кумжу нарушителю, помимо административного штрафа, придётся возместить ущерб, причинённый рыбным ресурсам. Размер компенсации может достигать 715 евро за одну рыбу.

Какие нарушения выявлены в октябре?

Во внутренних водоёмах сотрудники VVD изъяли 42 рыболовные сети, шесть ловушек для миног и четыре приспособления для ловли раков.

Также зафиксированы два случая рыбалки в запрещённых местах.

Один человек был задержан за ловлю рыбы сетями без действующей лицензии, в запрещённое время и в запрещённом месте.

На морском побережье изъяли ещё 24 рыболовные сети. Здесь также задержали одного человека за незаконный промышленный лов рыбы с использованием сетей.

Какие штрафы грозят нарушителям?

За рыбалку в запрещённое время или в запрещённом месте предусмотрен административный штраф до 350 евро.

За промышленный лов рыбы в запрещённое время или в запрещённом месте во внутренних водоёмах либо на морском побережье штраф может достигать 700 евро.

При незаконном вылове лосося или кумжи дополнительно взыскивается компенсация ущерба рыбным ресурсам — до 715 евро за каждую особь.