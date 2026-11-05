Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лосось на вес золота: за незаконный улов в Латвии придётся дорого заплатить 0 319

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Незаконный улов
ФОТО: BB.LV/AI

Государственная служба окружающей среды (VVD), контролируя нерест лососевых рыб, в октябре задержала двух браконьеров. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений VVD Айя Ялинска.

За незаконный лов рыбы сотрудники службы изъяли из водоёмов 66 рыболовных сетей, а также другие запрещённые орудия лова.

По словам Ялинской, VVD совместно с Земессардзе продолжает усиленную охрану лососевых рыб во внутренних водоёмах Латвии и на морском побережье.

Нарушителей устанавливают, незаконные орудия лова конфискуют, а по выявленным нарушениям возбуждают административные дела.

Усиленный контроль продолжится в течение всего ноября, охватывая период нереста лососевых рыб.

За каждого незаконно выловленного лосося или кумжу нарушителю, помимо административного штрафа, придётся возместить ущерб, причинённый рыбным ресурсам. Размер компенсации может достигать 715 евро за одну рыбу.

Какие нарушения выявлены в октябре?

Во внутренних водоёмах сотрудники VVD изъяли 42 рыболовные сети, шесть ловушек для миног и четыре приспособления для ловли раков.

Также зафиксированы два случая рыбалки в запрещённых местах.

Один человек был задержан за ловлю рыбы сетями без действующей лицензии, в запрещённое время и в запрещённом месте.

На морском побережье изъяли ещё 24 рыболовные сети. Здесь также задержали одного человека за незаконный промышленный лов рыбы с использованием сетей.

Какие штрафы грозят нарушителям?

За рыбалку в запрещённое время или в запрещённом месте предусмотрен административный штраф до 350 евро.

За промышленный лов рыбы в запрещённое время или в запрещённом месте во внутренних водоёмах либо на морском побережье штраф может достигать 700 евро.

При незаконном вылове лосося или кумжи дополнительно взыскивается компенсация ущерба рыбным ресурсам — до 715 евро за каждую особь.

×
#Земессардзе #Латвия #штрафы #лосось
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самолёт ирландской авиакомпании Aer Lingus
Иконка видео
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: авто и собака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Штрафы за грязь на дорогах
Бизнес
Изображение к статье: Пума
Наша Латвия
2
Изображение к статье: отмена рейсов Эксклюзив!
Бизнес
5
Изображение к статье: Пенсионер
Наша Латвия
Изображение к статье: Военные НАТО в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: работник на ЛЭП
Бизнес
1
Изображение к статье: Штрафы за грязь на дорогах
Бизнес
Изображение к статье: Пума
Наша Латвия
2
Изображение к статье: отмена рейсов Эксклюзив!
Бизнес
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео