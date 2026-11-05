В среду утром на улице Дзелзавас в Риге микроавтобус столкнулся с остановившимся троллейбусом. Водитель утверждает, что его ослепило солнце и он слишком поздно заметил препятствие. Удар оказался настолько сильным, что у микроавтобуса выломало переднее колесо. Обстоятельства происшествия выясняла программа TV3 Degpunktā.

Попытка объехать троллейбус закончилась аварией

Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив торгового центра на улице Дзелзавас, неподалеку от остановки общественного транспорта «Улица Ницгалес». Микроавтобус столкнулся с троллейбусом, который стоял на проезжей части. Оба транспортных средства получили повреждения и заняли примерно полторы полосы движения.

Из-за аварии движение на улице Дзелзавас оказалось затруднено.

Обычные автобусы могли объехать место столкновения, однако водителям троллейбусов приходилось выполнять дополнительный маневр — останавливаться и переставлять токоприемные штанги, чтобы обойти препятствие.

Каждая такая процедура занимала около 30 секунд, после чего троллейбус продолжал движение.

«Солнце ударило в глаза, и я перестал что-либо видеть»

Водитель микроавтобуса рассказал журналистам, что двигался с разрешенной скоростью, однако в какой-то момент потерял обзор из-за яркого солнца.

«Я ехал прямо. Солнце ударило мне в глаза. На какое-то мгновение я вообще перестал что-либо видеть, но знал, что дальше находится остановка, и начал немного перестраиваться влево», — объяснил мужчина.

По его словам, он посмотрел в левое зеркало, после чего произошло столкновение.

При этом водитель недоумевал, почему троллейбус находился на проезжей части.

«Я вообще не понимаю, почему он стоял здесь посреди дороги. Не видел ни аварийных огней, ничего, что указывало бы на то, что он здесь стоит. Просто начал интуитивно понимать, что что-то не так», — рассказал он.

Несмотря на относительно небольшую скорость, последствия удара для микроавтобуса оказались серьезными: у автомобиля выломало переднее колесо.

Водитель троллейбуса: аварийная сигнализация была включена

Водитель троллейбуса представила другую версию обстоятельств происшествия. По ее словам, остановка была вынужденной, поскольку впереди находился троллейбус 17-го маршрута, в котором проводилась проверка билетов.

«Впереди стоял 17-й троллейбус, там проверяли билеты, а я стояла и ждала следующего, с включенной аварийной сигнализацией», — пояснила женщина.

Она утверждает, что простояла примерно полминуты, прежде чем в троллейбус врезался микроавтобус.

Таким образом, показания водителей относительно включенной аварийной сигнализации расходятся.

Никто не пострадал

К счастью, столкновение обошлось без пострадавших. В момент аварии в троллейбусе не было пассажиров, а водители обоих транспортных средств не получили травм.

После происшествия они приступили к оформлению согласованного извещения о ДТП.

Однако из-за повреждений микроавтобуса и троллейбуса движение на этом участке улицы Дзелзавас еще некоторое время оставалось затрудненным.