Государственная полиция Латвии раскрыла деятельность предполагаемой организованной группы наркоторговцев, которая использовала леса Риги и ее окрестностей для хранения крупных партий запрещенных веществ. В закопанных бочках и других тайниках обнаружили около 36 килограммов наркотиков, включая амфетамин, марихуану и кокаин. Шесть подозреваемых задержаны, еще двое, по данным следствия, координировали преступную деятельность прямо из тюрьмы.

Наркотики хранили в бочках, закопанных в лесу

Расследование началось 14 октября 2026 года, когда сотрудники криминальной полиции Рижского региона приступили к проверке информации о незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Уже 21 октября полиция провела масштабную операцию в Риге, Юрмале и окрестностях столицы.

В результате были задержаны шесть человек. Трое из них попытались скрыться от правоохранителей, однако безуспешно.

Во время обысков и обследования лесных массивов полицейские обнаружили необычные тайники: большие бочки, закопанные в землю, внутри которых хранились наркотические вещества.

По словам сотрудников криминальной полиции, в Рижском регионе столь крупную партию наркотиков, спрятанную подобным образом, обнаружили впервые.

Обычно наркоторговцы оборудуют значительно меньшие тайники, которые иногда используются для передачи наркотиков покупателям.

Амфетамин, кокаин и марихуана: что изъяли полицейские

В общей сложности правоохранители обнаружили около 36 килограммов различных наркотических веществ, а также таблетки и устройства с содержанием ТГК.

Основную часть изъятого составили амфетамин и марихуана.

Изъятые вещества Количество Амфетамин 17,201 кг Марихуана 15,7485 кг Кокаин 2,48 кг Гашиш 630 г Таблетки Subotex 41 шт. Таблетки Quetiapine Accord 30 шт. Клоназепам 7 таблеток MDMA 4 таблетки Устройства с ТГК 34 шт.

Кроме того, были изъяты 17 мобильных телефонов, планшетный компьютер и поддельные документы, удостоверяющие личность.

Всего полиция провела десять обысков: шесть по местам жительства подозреваемых, три в автомобилях и один в месте лишения свободы.

Двое участников управляли схемой из тюрьмы

Особое внимание следователей привлекло то, что двое предполагаемых участников группы уже находились в местах лишения свободы за другие преступления. По данным полиции, они использовали запрещенные средства связи для координации незаконной деятельности. Во время обысков в местах лишения свободы были обнаружены три мобильных телефона.

Таким образом, предполагаемая преступная схема действовала не только за пределами тюрем, но и внутри пенитенциарной системы.

В расследовании участвовали несколько подразделений Государственной полиции, включая управление по борьбе с киберпреступлениями и антитеррористическое подразделение OMEGA.

Среди задержанных — разыскиваемые в Литве преступники

Из шести задержанных четверо являются гражданами Литвы, двое — гражданами Латвии.

Двое литовцев на момент задержания находились в розыске за преступления, совершенные на территории Литвы. Один из них был объявлен в международный розыск по делу о незаконном обороте наркотиков.

Среди задержанных граждан Латвии также оказались ранее судимые лица. Один из них с 28 августа находился в розыске за преступление сексуального характера в отношении лица младше 16 лет и кражу. После задержания его передали для отбывания ранее назначенного наказания. Другой гражданин Латвии лишь весной 2026 года освободился после отбытия наказания за преступление, связанное с наркотиками.

Пятеро подозреваемых заключены под стражу

23 октября суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для пяти фигурантов дела — четырех граждан Литвы и одного гражданина Латвии.

Расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотиков в крупном размере в составе организованной группы, незаконное хранение средств связи в местах лишения свободы и управление автомобилем под воздействием наркотиков.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности группы и проверяют возможную причастность других лиц.

Государственная полиция напоминает, что подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.