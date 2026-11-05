Государственная полиция Латвии раскрыла деятельность предполагаемой организованной группы наркоторговцев, которая использовала леса Риги и ее окрестностей для хранения крупных партий запрещенных веществ. В закопанных бочках и других тайниках обнаружили около 36 килограммов наркотиков, включая амфетамин, марихуану и кокаин. Шесть подозреваемых задержаны, еще двое, по данным следствия, координировали преступную деятельность прямо из тюрьмы.
Наркотики хранили в бочках, закопанных в лесу
Расследование началось 14 октября 2026 года, когда сотрудники криминальной полиции Рижского региона приступили к проверке информации о незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Уже 21 октября полиция провела масштабную операцию в Риге, Юрмале и окрестностях столицы.
В результате были задержаны шесть человек. Трое из них попытались скрыться от правоохранителей, однако безуспешно.
Во время обысков и обследования лесных массивов полицейские обнаружили необычные тайники: большие бочки, закопанные в землю, внутри которых хранились наркотические вещества.
По словам сотрудников криминальной полиции, в Рижском регионе столь крупную партию наркотиков, спрятанную подобным образом, обнаружили впервые.
Обычно наркоторговцы оборудуют значительно меньшие тайники, которые иногда используются для передачи наркотиков покупателям.
Амфетамин, кокаин и марихуана: что изъяли полицейские
В общей сложности правоохранители обнаружили около 36 килограммов различных наркотических веществ, а также таблетки и устройства с содержанием ТГК.
Основную часть изъятого составили амфетамин и марихуана.
|Изъятые вещества
|Количество
|Амфетамин
|17,201 кг
|Марихуана
|15,7485 кг
|Кокаин
|2,48 кг
|Гашиш
|630 г
|Таблетки Subotex
|41 шт.
|Таблетки Quetiapine Accord
|30 шт.
|Клоназепам
|7 таблеток
|MDMA
|4 таблетки
|Устройства с ТГК
|34 шт.
Кроме того, были изъяты 17 мобильных телефонов, планшетный компьютер и поддельные документы, удостоверяющие личность.
Всего полиция провела десять обысков: шесть по местам жительства подозреваемых, три в автомобилях и один в месте лишения свободы.
Двое участников управляли схемой из тюрьмы
Особое внимание следователей привлекло то, что двое предполагаемых участников группы уже находились в местах лишения свободы за другие преступления. По данным полиции, они использовали запрещенные средства связи для координации незаконной деятельности. Во время обысков в местах лишения свободы были обнаружены три мобильных телефона.
Таким образом, предполагаемая преступная схема действовала не только за пределами тюрем, но и внутри пенитенциарной системы.
В расследовании участвовали несколько подразделений Государственной полиции, включая управление по борьбе с киберпреступлениями и антитеррористическое подразделение OMEGA.
Среди задержанных — разыскиваемые в Литве преступники
Из шести задержанных четверо являются гражданами Литвы, двое — гражданами Латвии.
Двое литовцев на момент задержания находились в розыске за преступления, совершенные на территории Литвы. Один из них был объявлен в международный розыск по делу о незаконном обороте наркотиков.
Среди задержанных граждан Латвии также оказались ранее судимые лица. Один из них с 28 августа находился в розыске за преступление сексуального характера в отношении лица младше 16 лет и кражу. После задержания его передали для отбывания ранее назначенного наказания. Другой гражданин Латвии лишь весной 2026 года освободился после отбытия наказания за преступление, связанное с наркотиками.
Пятеро подозреваемых заключены под стражу
23 октября суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для пяти фигурантов дела — четырех граждан Литвы и одного гражданина Латвии.
Расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотиков в крупном размере в составе организованной группы, незаконное хранение средств связи в местах лишения свободы и управление автомобилем под воздействием наркотиков.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности группы и проверяют возможную причастность других лиц.
Государственная полиция напоминает, что подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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