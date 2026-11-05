Необычная полицейская погоня произошла в Талсинском крае. Женщина, предположительно находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попыталась уйти от преследования на скорости 121 км/ч, врезалась в деревья, а затем бросила автомобиль и побежала в сторону кладбища.

Как сообщили bb.lv в Государственной полиции, происшествие случилось в субботу, 31 октября, неподалёку от посёлка Мазирбе.

В полицию поступила информация о женщине, которая приехала на автомобиле к местному магазину в состоянии алкогольного опьянения и собиралась продолжить поездку. Очевидцы попытались её остановить, однако безуспешно.

Разогналась до 121 км/ч и врезалась в деревья

Полицейские заметили автомобиль женщины за Дундагой и начали преследование, намереваясь остановить нарушительницу.

Однако водительница свернула на второстепенную дорогу, ведущую к Анструпскому кладбищу (Anstrupes kapi), и разогналась до 121 км/ч.

На такой скорости она не справилась с управлением, после чего Audi съехала с дороги и врезалась в деревья.

Но даже авария не остановила женщину.

Выбравшись из разбитой машины, она бросилась бежать в сторону кладбища. Полицейские побежали следом, однако женщина не реагировала на требования остановиться.

Когда правоохранители наконец догнали беглянку, она прекратила сопротивление и согласилась пройти к служебному автомобилю.

В салоне нашли банки из-под пива

По словам старшего специалиста отдела общественных отношений Государственной полиции Мадары Шершнёвой, от задержанной исходил запах алкоголя, а её речь была невнятной.

Женщина призналась, что употребляла спиртное, однако отказалась проходить проверку на алкоголь.

В салоне Audi полицейские обнаружили пивные банки — как пустые, так и полные.

Выяснилось также, что автомобиль принадлежал другому человеку. Владельца машины установили и уведомили о дорожно-транспортном происшествии.

На место вызвали бригаду неотложной медицинской помощи, чтобы проверить состояние женщины. Несмотря на столкновение с деревьями, телесных повреждений у неё не обнаружили.

Теперь ей грозит уголовная ответственность

В отношении водительницы начаты административные процессы за совершение ДТП, невыполнение законных требований сотрудников полиции и превышение разрешённой скорости.

Кроме того, возбуждено уголовное дело за отказ от проверки на содержание алкоголя.

Согласно Уголовному закону Латвии, за такое нарушение предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы, краткосрочное лишение свободы либо пробационный надзор.

Дополнительно предусмотрено лишение водительских прав на пять лет.