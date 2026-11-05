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Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: полиция подтвердила страшную находку 0 372

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Томас Маркл. Shutterstock.

Фото: YouTube / GMB

Полиция Филиппин подтвердила, что на электронных устройствах Томаса Маркла, отца Меган Маркл, действительно обнаружены материалы, содержащие изображения сексуального насилия над детьми.

Полиция Филиппин подтвердила: на устройствах отца Меган Маркл обнаружены материалы с сексуальным насилием над детьми

Об этом по итогам расследования сообщает South China Morning Post.

В прошлом месяце британская газета The Sun сообщила, что брат Меган, Томас Маркл-младший, искал мобильный телефон в доме их отца на Филиппинах.

Во время поисков он обнаружил телефон с 15-минутной видеозаписью, на которой были запечатлены обнажённые несовершеннолетние девочки. Позднее он нашёл и другие материалы подобного характера.

Маркл-младший обратился в филиппинскую полицию и передал правоохранителям три карты памяти и мобильный телефон. После этого было начато расследование.

82-летний Томас Маркл-старший в настоящее время находится не на Филиппинах, а в США. Он проживает в учреждении по уходу, где восстанавливается после перенесённого инсульта.

Расследование продолжается и в Мексике

Руководитель филиппинской полиции подчеркнул, что расследование ещё не завершено. Следователям предстоит установить происхождение обнаруженных материалов, выяснить, кто несёт ответственность за их хранение, и определить, были ли нарушены законы Филиппин.

Параллельно проверка проводится в Мексике.

Накануне правоохранители обыскали складское помещение, где Томас Маркл хранил свои вещи. Владелец склада сообщил, что Маркл перестал платить за аренду ещё два года назад, однако так и не забрал своё имущество.

Реакция Меган Маркл

В прошлом месяце Меган Маркл заявила, что глубоко опечалена сообщениями о предполагаемом хранении её отцом подобных материалов.

«Мои мысли со всеми детьми, которые могли пострадать», — передала она через своего представителя.

Меган также выразила надежду, что теперь общественность поймёт, почему она уже много лет не поддерживает отношения с отцом.

По её словам, ещё в 2018 году ей сообщили о тревожных и шокирующих обвинениях в его адрес.

Следствие продолжает устанавливать происхождение файлов и обстоятельства их появления на электронных носителях.

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#мексика #Меган Маркл #семья
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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