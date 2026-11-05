В лесу Ропажского края обнаружили брошенный автомобиль Citroen, внутри которого находилась собака. Животное охраняло машину и не подпускало полицейских, однако специалистам удалось забрать его в приют. Теперь правоохранители пытаются установить, кто оставил автомобиль в лесу и что произошло с человеком, которому принадлежит собака.

Собака не подпускала полицейских к автомобилю

Необычную находку обнаружили в лесу Стопиньской волости Ропажского края. В глубине лесного массива стоял незапертый Citroen, внутри которого находился метис немецкой овчарки, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Собака охраняла автомобиль и не позволяла полицейским приблизиться. Для ее спасения пришлось вызвать специалистов по отлову животных.

В ночь на 2 ноября собаку доставили в приют Mežavairogi, где ей дали кличку Лиепа. Владелица приюта Данута Екабсоне рассказала, что сотруднице удалось найти подход к встревоженному животному и безопасно вывести его из машины.

По словам Екабсоне, Лиепа оказалась очень ласковой и воспитанной собакой. Она знает команды и, судя по поведению, раньше жила с человеком, который занимался ее обучением. Однако у животного нет микрочипа, поэтому установить владельца через регистрационные данные невозможно.

Машина продана, но новый владелец неизвестен

Выяснить, кому принадлежит автомобиль, также оказалось непросто. По имеющейся информации, Citroen был продан, однако новый пользователь не переоформил транспортное средство на свое имя. Таким образом, человек, который фактически пользовался автомобилем, не значится его зарегистрированным владельцем.

Пока неизвестно, куда он исчез, почему оставил машину в лесу и при каких обстоятельствах собака оказалась одна. При этом сотрудники приюта не исключают, что животное вовсе не бросали намеренно.

В салоне автомобиля находилась миска с водой, а двери были не заперты. По мнению Данута Екабсоне, это может свидетельствовать о том, что человек не собирался причинять собаке вред. Предположительно, Лиепа могла провести в автомобиле около пяти часов, однако точное время неизвестно.

Вокруг машины нашли разбросанные вещи и шприц

Сам Citroen по-прежнему находится в лесу. Автомобиль оказался довольно далеко от обычных дорог. Чтобы добраться до места, водителю пришлось проехать по единственной лесной дороге с глубокими ямами.

При осмотре машины журналисты заметили в салоне курительную трубку, а рядом с автомобилем — разбросанные вещи, среди которых был и шприц. На одном из сидений также находился буксировочный трос.

Не исключается версия, что в лесу могла находиться компания, употреблявшая одурманивающие вещества, после чего автомобиль не удалось вывезти по разбитой дороге.

Однако это лишь предположение. Подтверждений употребления наркотиков или связи обнаруженных предметов с исчезновением человека пока нет.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

«Кто-то наверняка видел эту собаку!»

В приюте надеются, что найти хозяина Лиепы удастся быстрее, чем установить человека, пользовавшегося автомобилем. По оценке специалистов, собаке примерно от одного года до полутора лет. Она ухоженная, обученная и хорошо контактирует с людьми, поэтому вполне возможно, что кто-то узнает ее по описанию.

«Кто-то наверняка видел эту собаку!» — уверена Данута Екабсоне.

Руководитель приюта просит откликнуться всех, кто знает владельца Лиепы или человека, у которого она находилась. Информацию можно передать Государственной полиции либо непосредственно приюту Mežavairogi.

Пока собака находится в безопасности, но главный вопрос остается без ответа: что произошло с человеком, который привез ее в лес?