Самолёт ирландской авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, был вынужден изменить маршрут из-за сообщения о возможной бомбе на борту. Для сопровождения лайнера французские военные подняли истребитель Rafale. Все 157 человек благополучно эвакуированы.

В четверг, 5 ноября, Airbus A320 авиакомпании Aer Lingus совершил экстренную посадку на французской военной авиабазе Эврё в Нормандии. Причиной стала угроза взрыва, поступившая во время полёта.

На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Сигнал тревоги на высоте 11 километров

Рейс EI402 вылетел из Дублина и направлялся в римский аэропорт Фьюмичино.

Примерно через полтора часа после взлёта, когда Airbus A320-200 находился на высоте около 11 300 метров, экипаж передал диспетчерам аварийный код 7700. В гражданской авиации этот сигнал означает чрезвычайную ситуацию на борту.

В тот момент самолёт находился в воздушном пространстве Франции.

После подачи сигнала лайнер начал снижение и совершил несколько кругов к западу от Парижа. Первоначально его траектория указывала на возможную посадку в аэропорту Шарль-де-Голль, однако затем самолёт направился к военной авиабазе № 105 в Эврё.

На помощь подняли истребитель Rafale

Во время захода на посадку пассажирский Airbus сопровождал французский военный истребитель Rafale.

Французское правительство официально подтвердило происшествие.

«Пассажирский самолёт A320, выполнявший рейс Дублин — Рим, был перенаправлен на авиабазу Эврё после сообщения об угрозе взрыва», — заявили в канцелярии премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

В правительстве также сообщили, что следят за развитием ситуации в режиме реального времени.

После приземления всех пассажиров и членов экипажа вывели из самолёта и разместили в безопасной зоне.

К проверке лайнера привлекли военных специалистов по обезвреживанию взрывных устройств. Они обследуют пассажирский салон, багажные отсеки и находящиеся на борту вещи.

На момент публикации информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Характер угрозы также остаётся неизвестным.

За несколько дней угрозы получили сразу несколько самолётов

Происшествие во Франции стало очередным эпизодом серии сообщений о возможных взрывных устройствах на европейских авиарейсах.

Во вторник, 3 ноября, угрозы затронули как минимум семь коммерческих рейсов в Италии, Польше, Болгарии и Испании.

Среди них оказались четыре самолёта Ryanair. Два рейса, прибывших из Дублина и Лиссабона, проверяли в аэропорту Рима. Один из них сопровождали истребители итальянских ВВС.

В Польше самолёт LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Лондон — Варшава, перенаправили в аэропорт Модлин. На время проверки аэропорт временно закрывали.

В Варшаве также обследовали самолёт Scandinavian Airlines, прибывший из Копенгагена.

В Испании проверку прошёл рейс Ryanair из Манчестера в Мурсию. Ещё два самолёта, направлявшихся в Софию, получили аналогичные угрозы.

Днём ранее, в понедельник, самолёт Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, был вынужден приземлиться в Будапеште. Для его сопровождения Венгрия подняла военные истребители.

Во всех этих случаях проверки завершились без обнаружения взрывчатки.

Кто стоит за угрозами?

Происхождение сообщений о бомбах пока остаётся неизвестным. Не установлено и то, связаны ли происшествия между собой.

Новая серия инцидентов напоминает события мая 2025 года, когда из-за угрозы взрыва в бельгийском аэропорту Шарлеруа пришлось изолировать самолёт Ryanair со 166 пассажирами. Тогда работа аэропорта была временно нарушена из-за мероприятий по обеспечению безопасности.

Пока европейские службы продолжают проверки, очередная угроза уже привела к изменению маршрута международного рейса и привлечению военной авиации.