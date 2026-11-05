Европу охватила новая волна сообщений о бомбах на пассажирских самолётах. В четверг, 5 ноября, угрозы получили сразу несколько авиарейсов, следовавших в Рим и Софию. Один из лайнеров экстренно посадили на французской военной базе, другой перенаправили в Болгарию. Для сопровождения пассажирских самолётов поднимали истребители.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Associated Press, в четверг из-за угроз взрывов было нарушено выполнение нескольких авиарейсов в Европе. По меньшей мере два самолёта пришлось перенаправить на другие аэродромы.

Инциденты произошли на фоне серии аналогичных сообщений, которые поступают европейским авиакомпаниям уже несколько дней подряд.

Airbus с 157 людьми на борту посадили на военной базе

Как ранее сообщал bb.lv, одно из наиболее серьёзных происшествий произошло с самолётом Airbus A320 ирландской авиакомпании Aer Lingus, выполнявшим рейс EI402 из Дублина в Рим.

Примерно через полтора часа после вылета, когда самолёт находился на высоте около 11 300 метров над территорией Франции, экипаж передал диспетчерам аварийный код 7700, означающий чрезвычайную ситуацию.

После этого лайнер начал снижение и совершил несколько кругов к западу от Парижа. Первоначально предполагалось, что самолёт может приземлиться в аэропорту Шарль-де-Голль, однако в итоге его направили на военную авиабазу Эврё в Нормандии.

Во время захода на посадку Airbus сопровождал французский истребитель Rafale.

Самолёт благополучно приземлился. На его борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа.

В канцелярии премьер-министра Франции Себастьена Лекорню подтвердили, что причиной изменения маршрута стала угроза взрыва.

Все 157 человек были эвакуированы в безопасную зону. Пострадавших нет.

После посадки к обследованию самолёта приступили военные специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Они проверяют салон, багажные отсеки и находившиеся на борту вещи.

На момент сообщения обнаружение взрывчатки не подтверждалось.

Угроза поступила и на рейс из Хельсинки в Рим

В тот же день сообщение о возможном взрывном устройстве получил самолёт финской авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Рим.

Несмотря на угрозу, лайнер благополучно приземлился в итальянской столице.

После посадки самолёт тщательно обследовали специалисты служб безопасности.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, никаких взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

Три самолёта Ryanair получили угрозы по пути в Софию

Ещё три сообщения о возможных бомбах поступили в отношении самолётов ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, направлявшихся в столицу Болгарии.

Два рейса — из Копенгагена и Мадрида — благополучно приземлились в аэропорту Софии.

Третьему самолёту, вылетевшему из лондонского аэропорта Станстед, пришлось изменить маршрут.

Вместо Софии лайнер направили в болгарский аэропорт Пловдив, где он успешно приземлился.

Таким образом, только за один день угрозы затронули как минимум пять пассажирских самолётов, выполнявших рейсы между европейскими городами.

Десятки пассажирских рейсов под угрозой

Нынешние происшествия стали продолжением серии авиационных тревог, начавшейся ранее на этой неделе.

Как сообщал bb.lv, во вторник, 3 ноября, сообщения о возможных взрывных устройствах нарушили выполнение примерно десяти авиарейсов в разных странах Европы.

В Италии угрозы получили несколько самолётов, направлявшихся в Рим. Для сопровождения одного из рейсов в воздух поднимались истребители итальянских ВВС.

В Польше самолёт LOT Polish Airlines, летевший из Лондона в Варшаву, перенаправили в аэропорт Модлин. Из-за проверок работа аэропорта временно приостанавливалась.

В Варшаве также проверяли самолёт Scandinavian Airlines, прибывший из Копенгагена.

В Испании проверку прошёл рейс Ryanair из Манчестера в Мурсию.

Ещё раньше, в понедельник, самолёт Wizz Air, направлявшийся из Лондона в Софию, был вынужден совершить посадку в Будапеште. Его сопровождали венгерские военные истребители.

Во всех самолётах, проверенных после угроз в понедельник и вторник, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Кто стоит за серией угроз?

Пока неизвестно, кто рассылает сообщения о бомбах и связаны ли между собой многочисленные инциденты.

Подобные угрозы вынуждают авиакомпании менять маршруты, а аэропорты — проводить экстренные проверки. В отдельных случаях для обеспечения безопасности привлекается военная авиация.

Европейские службы безопасности продолжают выяснять обстоятельства происшествий.

Несмотря на масштабную серию тревог, информация о реальном обнаружении взрывных устройств на затронутых рейсах пока не поступала.