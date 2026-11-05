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Деньги за поджог: как через соцсети вербуют исполнителей опасных преступлений 0 270

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поджог за деньги
ФОТО: BB.LV/AI

В Эстонии распространяются предложения совершить поджог или повредить чужое имущество за денежное вознаграждение. Специалисты по безопасности предупреждают, что за подобными заказами могут стоять иностранные спецслужбы, использующие социальных сетей для вербовки исполнителей.

Как сообщает эстонское общественное вещание ERR, эксперты обращают внимание на опасную тенденцию: людей могут привлекать к совершению преступлений, предлагая им деньги за выполнение конкретных заданий.

По оценкам специалистов, подобные схемы могут использоваться для организации диверсий и создания напряжённости в обществе.

Кто может оказаться исполнителем?

Особую тревогу вызывает то, что к таким действиям могут привлекать молодых людей и мелких преступников.

Вербовка может происходить через социальные сети, а потенциальные исполнители не всегда понимают, кто в действительности стоит за предложением и с какой целью им поручают совершить преступление.

Таким образом, человек, рассчитывающий получить деньги за поджог или порчу имущества, может оказаться участником значительно более серьёзной операции.

Чем опасны подобные действия?

Эксперты подчёркивают, что последствия таких преступлений могут выходить далеко за рамки материального ущерба.

Поджоги создают угрозу жизни и здоровью людей, а действия исполнителей могут привести к трагическим последствиям.

Специалисты призывают серьёзно относиться к подобным предложениям и предупреждают об опасности вовлечения в преступные схемы через интернет.

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#Эстония #молодежь #преступность #безопасность #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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