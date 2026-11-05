После кибератак на банки крови во Франции Государственный центр доноров крови Латвии (VADC) усиливает свою кибербезопасность в сотрудничестве с организацией по предотвращению киберинцидентов CERT.LV.

Внедряются дополнительные меры безопасности и совершенствуются существующие системы защиты, сообщила представитель центра Синтия Клейнхофа.

Она подчеркнула, что атаки во Франции не повлияли на повседневную деятельность латвийского центра. Обслуживание доноров продолжается в обычном порядке.

По словам Клейнхофы, снижение рисков кибербезопасности и предотвращение киберинцидентов являются одними из главных приоритетов учреждения. В этом направлении ведётся тесное сотрудничество с CERT.LV, в том числе осуществляется профилактический мониторинг систем управления холодильным оборудованием.

Сотрудничество продолжается и сейчас с целью дальнейшего укрепления кибербезопасности и защиты данных. Безопасность персональной информации доноров остаётся важнейшим приоритетом центра как при непосредственном обслуживании посетителей, так и в цифровой среде.

Латвии удалось предотвратить атаку

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил в социальной сети X, что в понедельник стране удалось избежать кибератаки благодаря профессиональным действиям соответствующих служб.

Он поблагодарил CERT.LV за активные превентивные меры по предотвращению рисков кибербезопасности, которые в течение последней недели наблюдались в Европейском союзе и затронули холодильное оборудование с возможностью дистанционного мониторинга.

По словам Кулбергса, во Франции хакеры взломали морозильные установки центра доноров крови, тогда как в Латвии специалисты успели своевременно отреагировать и защитить системы.

Он призвал предприятия и учреждения незамедлительно реагировать на предупреждения CERT.LV о возможных угрозах. При этом Кулбергс сообщил, что пять частных компаний проигнорировали предупреждения об обнаруженных уязвимостях.

В Латвии выявлено около 50 потенциально уязвимых установок

По информации CERT.LV, в частном секторе Латвии обнаружено около 50 холодильных установок, системы управления которыми доступны через интернет и потенциально уязвимы для кибератак.

Специалисты подчёркивают, что это не означает, будто все устройства уже взломаны. Однако открытый доступ к системам управления существенно увеличивает риск несанкционированного вмешательства.

В течение последней недели в Латвии фиксировались попытки кибератак на системы управления холодильным оборудованием.

По имеющейся информации, ни одна латвийская сеть продовольственных магазинов от этих атак не пострадала. Вместе с тем зарегистрирован инцидент на одном из складов. Атаку удалось остановить, поэтому причинённый ущерб оказался минимальным.

CERT.LV уже установила владельцев потенциально уязвимого оборудования, предупредила их об опасности и предоставила рекомендации по устранению недостатков безопасности.

Организация регулярно сканирует латвийское киберпространство, чтобы заблаговременно обнаруживать промышленные системы управления, небезопасно доступные через интернет, и предупреждать их владельцев.

Только в этом году CERT.LV помогла предотвратить более 300 угроз безопасности, связанных с различными промышленными системами управления. Некоторые из них потенциально могли привести к серьёзным последствиям.

Хакеры добрались до медицинского оборудования

До недавнего времени так называемые «атаки на морозильники» в Европе были направлены преимущественно против предприятий торговли и хранения продовольствия.

Однако последние события свидетельствуют, что под угрозой оказалась и медицинская отрасль.

На этой неделе стало известно об инциденте во Франции, где злоумышленники вмешались в температурные настройки оборудования для хранения плазмы крови.

Французским специалистам удалось своевременно остановить атаку и предотвратить серьёзные последствия.

Тем не менее происшествие показало, что аналогичные риски существуют для больниц, лабораторий, фармацевтических компаний и других учреждений, использующих холодильное оборудование с дистанционным управлением.

В связи с этим CERT.LV призывает частные медицинские учреждения, лаборатории, фармацевтические предприятия и поставщиков медицинских товаров проверить безопасность своих промышленных систем управления, уделяя особое внимание холодильному оборудованию и устройствам контроля температуры.

В магазинах Европы холодильники нагревали до 50 градусов

Ранее сообщалось о масштабных кибератаках на холодильные системы европейских супермаркетов.

Во Франции злоумышленники атаковали не менее 300 магазинов Intermarché и Netto, более 100 торговых точек Coopérative U, а также несколько магазинов E. Leclerc.

В результате вмешательства в работу холодильного оборудования разморозились сотни холодильников и морозильных камер. Торговым предприятиям пришлось выбрасывать испорченные продукты, что привело к финансовым потерям и вызвало опасения относительно безопасности продовольствия.

2 ноября аналогичные атаки были зафиксированы в Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландах.

В Эстонии утром 2 ноября пострадала крупная сеть продовольственных магазинов. Преступники получили доступ к компьютеру, использовавшемуся для дистанционного управления холодильной системой, и повысили температуру в одной из холодильных витрин до 50 градусов Цельсия.

Об этом сообщил руководитель производителя и поставщика холодильных систем Kitman Coldtech Ян Мутсо.

Министерство обороны Латвии ранее предупреждало, что подобные киберинциденты способны вызывать серьёзные нарушения работы торговых предприятий и значительные финансовые убытки.

Теперь, после атак на французские банки крови, специалисты обращают особое внимание и на медицинскую отрасль, где нарушение температурного режима хранения крови, плазмы и лекарственных препаратов может иметь гораздо более серьёзные последствия.