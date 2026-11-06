«Можно ли в случае необходимости фотографировать или снимать на видео полицейского во время исполнения им служебных обязанностей — например, на улице или в каком-то другом публичном месте? Если это всё-таки запрещено, какое наказание грозит снимающему? Читатель bb.lv»

В ответ на наш запрос в отделе общественных отношений Государственной полиции нам пояснили, что сотрудник полиции является должностным лицом, и предложили ознакомиться с документом, разработанным Государственной инспекцией данных в сотрудничестве с Бюро омбудсмена, — «Обработка данных должностных лиц в аудиовизуальной форме и публикация этих материалов». Изложим вкратце суть данного документа.

Когда снимать можно (и даже нужно)

Если цель съёмки — защита своих законных прав и интересов. Иными словами, если фиксация необходима для защиты прав снимающего или третьих лиц (например, для сбора доказательств при подаче жалобы руководству или в компетентные органы).

В целях информирования общества. Если затрагиваются вопросы, действительно важные для общества и общественной жизни, а не просто личное любопытство к работе конкретного должностного лица, желание спровоцировать конфликт, стремление получить популярность в соцсетях и т. д.

Для фиксации предполагаемого правонарушения. Если есть основания полагать, что должностное лицо совершает противоправные действия, допускает грубое или унижающее достоинство обращение (например, проявляет дискриминацию или агрессию при общении с жителями).

Публикация в интернете

В личных целях (без дальнейшего распространения). Если человек снимает происходящее исключительно для себя, в рамках личных или домашних нужд, на такую обработку данных в определённых случаях не распространяются общие требования законодательства о защите персональных данных. Однако корректно и этично всё-таки предварительно предупредить сотрудника о том, что будет вестись съёмка.

Публикация (стриминг, соцсети). Публикация материалов в интернете и тем более прямая трансляция (стриминг) требуют самостоятельной оценки законности обработки персональных данных. В частности, необходимо учитывать общественную значимость происходящего, цель публикации и права запечатлённого человека. Одного соображения «у нас свобода, поэтому что хочу, то и делаю» недостаточно для обоснования законности распространения таких материалов.

Правила для оператора

Человек, который ведёт съёмку (фотографирует или производит аудиозапись), в зависимости от обстоятельств может выступать в роли лица, ответственного за обработку персональных данных. Согласно документу, при такой обработке следует учитывать следующие требования:

Информирование. Перед началом съёмки или фотографирования (если это возможно и уместно) следует предупредить должностное лицо, что будет вестись запись, и указать её цель.

Минимизация. Снимать нужно ровно столько, сколько необходимо для достижения конкретной законной цели. Сбор избыточных персональных данных недопустим.

Ответственность

В вопросе, касающемся персональных данных должностного лица, принципиальное значение имеет соблюдение баланса прав, которые защищены законом. С одной стороны, это право на свободу выражения мнения, с другой — защита персональных данных и право на неприкосновенность частной жизни (в данном случае должностного лица).

Поэтому при оценке той или иной ситуации выводы и, соответственно, решения всегда зависят от конкретных обстоятельств: общественной значимости темы, публичного характера должности, контекста, последствий и т. д. Очень важно, чтобы всё, что связано с обработкой персональных данных должностного лица, осуществлялось в рамках закона, с соблюдением прав человека на честь, достоинство и частную жизнь.

Если, к примеру, в процессе съёмки или фотографирования человек ведёт себя вызывающе, допускает по отношению к должностному лицу грубость, оскорбления или другие проявления недопустимого поведения, в зависимости от обстоятельств и характера нарушения к нему может быть применена предусмотренная законом ответственность, в том числе административная, а в отдельных случаях — уголовная.

От редакции: Отметим, что данный документ не даёт внятного ответа на вопрос, как отличить видеосъёмку ради общественного блага от съёмки из любопытства. Очевидно, оценка съёмки с участием должностного лица во многом будут зависить от настроения другого должностного лица, которое будет рассматривать конкретную ситуацию.