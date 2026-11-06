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Иммунолога Никифоренко приговорили к 11 годам тюрьмы по ещё одному делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней пациенткой 0 135

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кабинет врача
ФОТО: BB.LV/AI

Рижский районный суд на этой неделе приговорил иммунолога Евгения Никифоренко к 11 годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за сексуальное насилие над несовершеннолетней пациенткой, выяснило bb.lv.

Как сообщила прокуратура, согласно обвинению, во время приёма пациентки врач, зная, что ей ещё не исполнилось 16 лет, воспользовался тем, что девочка доверяла ему как своему семейному врачу-иммунологу и не знала, какие обследования входят в компетенцию врача и какие медицинские манипуляции допустимы.

Никифоренко заявил, что необходимо провести гинекологические анализы.

Врач попросил пациентку полностью раздеться и лечь на находившуюся в кабинете кушетку, что она и сделала. С целью удовлетворения своего полового влечения обвиняемый совершил сексуальное насилие над пациенткой, осуществив проникновение пальцами во влагалище потерпевшей, сообщила прокуратура.

Суд назначил обвиняемому именно тот вид и размер наказания, которых требовал прокурор. В связи с этим прокурор не планирует просить суд подготовить полный текст приговора.

Ранее Никифоренко уже приговорили к 13 годам заключения

Как сообщалось ранее, 3 июня Рижский районный суд в Юрмале по другому делу о сексуальном насилии над пациентками приговорил Никифоренко к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора.

Суд также запретил ему в течение семи лет работать медицинским работником или вспомогательным медицинским персоналом.

Кроме того, суд постановил взыскать с врача в пользу государства компенсацию в размере 4500 евро, которую Администрация юридической помощи выплатила двум потерпевшим — по 2250 евро каждой.

Суд удовлетворил и требования остальных потерпевших о компенсации. В двух случаях размер компенсации составил 2000 евро, ещё в одном — 10 000 евро.

Потерпевшими признали пять пациенток

В этом деле иммунолог обвинялся в совершении действий сексуального характера с целью удовлетворения своего полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшей против её воли, с использованием доверия и применением насилия.

Ему также предъявили обвинение в удовлетворении полового влечения противоестественным способом, связанным с вагинальным проникновением в тело потерпевшей против её воли, с использованием доверия.

В рамках уголовного процесса пять пациенток врача были признаны особо защищаемыми потерпевшими. В общей сложности они потребовали компенсации морального вреда на сумму 14 000 евро.

Обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он также не признал требования потерпевших о компенсации морального вреда и компенсации, выплаченные государством пострадавшим.

О действиях врача ранее рассказывали журналисты

Латвийское радио совместно с Балтийским центром журналистских расследований Re ранее сообщало, что несколько женщин рассказали журналистам о медицинских манипуляциях, которые проводил иммунолог.

По словам женщин, врач выполнял процедуры, не соответствующие его специальности и больше напоминавшие гинекологические обследования, а также манипуляции, которые не проводятся даже в кабинете гинеколога.

Пациентки расценивали действия врача как сексуальное насилие.

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#суд #приговор #компенсация #прокуратура #несовершеннолетние
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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