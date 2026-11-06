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Из зала суда — прямо за решётку: в Латвии отец получил 20 лет за насилие над дочерью 0 28

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ФОТО: BB.LV/AI

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за неоднократное сексуальное насилие над собственной несовершеннолетней дочерью. Преступления продолжались почти три года. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает bb.lv со ссылкой на прокуратуру.

Согласно материалам дела, с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста.

Как установил суд, отец пользовался беспомощным состоянием ребёнка, злоупотребляя родительской властью и своим влиянием на девочку. Насилие происходило вопреки попыткам дочери остановить его действия.

Мужчина осознавал, что в силу возраста и состояния здоровья ребёнок не способен в полной мере понимать характер происходящего и самостоятельно защитить себя.

Суд признал, что действия обвиняемого посягали на половую неприкосновенность ребёнка и препятствовали его нормальному физическому и психическому развитию.

20 лет заключения и шесть лет надзора

Земгальский районный суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Кроме того, после отбытия срока он будет находиться под пробационным надзором в течение шести лет.

Для обеспечения исполнения наказания осуждённого заключили под стражу непосредственно в зале суда.

Суд также постановил взыскать с мужчины в пользу государства 22 050 евро — сумму государственной компенсации, ранее выплаченной пострадавшей девочке.

Прокуратура призывает не молчать

В связи с этим делом прокуратура Латвии обратилась к жителям с призывом не оставаться равнодушными к возможным случаям насилия над детьми.

Правоохранительные органы подчёркивают, что даже малейшие подозрения в том, что ребёнок подвергается насилию, должны стать поводом для незамедлительного обращения в Государственную полицию.

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#суд #Латвия #прокуратура #дети #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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