В Даугавпилсе полиция задержала двух граждан Беларуси, подозреваемых в крупной контрабанде сигарет. По данным следствия, машинист поезда и его помощник выбрасывали упаковки с нелегальным табаком прямо из движущегося состава.
Как сообщает Государственная полиция Латвии, операция по задержанию подозреваемых состоялась 4 ноября 2026 года в Даугавпилсе.
Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления установили, что двое граждан Беларуси — машинист поезда и его помощник — предположительно использовали железнодорожный состав для незаконной перевозки табачных изделий.
По информации правоохранителей, во время движения поезда мужчины выбросили несколько упаковок с контрабандными сигаретами.
В результате полицейские изъяли 140 тысяч сигарет марки NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь. Это соответствует 7000 стандартных пачек по 20 сигарет.
Оба подозреваемых были задержаны.
В Государственной полиции начат уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере. Расследование продолжается.
Правоохранители подчёркивают, что продолжают целенаправленную борьбу с незаконным оборотом табачных изделий в Латгальском регионе.
Обстоятельства организации контрабанды, в том числе предполагаемые получатели незаконного груза, устанавливаются в ходе следствия.
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