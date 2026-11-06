В Даугавпилсе полиция задержала двух граждан Беларуси, подозреваемых в крупной контрабанде сигарет. По данным следствия, машинист поезда и его помощник выбрасывали упаковки с нелегальным табаком прямо из движущегося состава.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, операция по задержанию подозреваемых состоялась 4 ноября 2026 года в Даугавпилсе.

Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления установили, что двое граждан Беларуси — машинист поезда и его помощник — предположительно использовали железнодорожный состав для незаконной перевозки табачных изделий.

По информации правоохранителей, во время движения поезда мужчины выбросили несколько упаковок с контрабандными сигаретами.

В результате полицейские изъяли 140 тысяч сигарет марки NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь. Это соответствует 7000 стандартных пачек по 20 сигарет.

Оба подозреваемых были задержаны.

В Государственной полиции начат уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере. Расследование продолжается.

Правоохранители подчёркивают, что продолжают целенаправленную борьбу с незаконным оборотом табачных изделий в Латгальском регионе.

Обстоятельства организации контрабанды, в том числе предполагаемые получатели незаконного груза, устанавливаются в ходе следствия.