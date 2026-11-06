Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Машинист решил разгрузиться на ходу: полиция обнаружила 140 тысяч белорусских сигарет 0 65

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машинист выбрасывает сигареты из локомотива
ФОТО: BB.LV/AI

В Даугавпилсе полиция задержала двух граждан Беларуси, подозреваемых в крупной контрабанде сигарет. По данным следствия, машинист поезда и его помощник выбрасывали упаковки с нелегальным табаком прямо из движущегося состава.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, операция по задержанию подозреваемых состоялась 4 ноября 2026 года в Даугавпилсе.

Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления установили, что двое граждан Беларуси — машинист поезда и его помощник — предположительно использовали железнодорожный состав для незаконной перевозки табачных изделий.

По информации правоохранителей, во время движения поезда мужчины выбросили несколько упаковок с контрабандными сигаретами.

В результате полицейские изъяли 140 тысяч сигарет марки NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь. Это соответствует 7000 стандартных пачек по 20 сигарет.

Оба подозреваемых были задержаны.

В Государственной полиции начат уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере. Расследование продолжается.

Правоохранители подчёркивают, что продолжают целенаправленную борьбу с незаконным оборотом табачных изделий в Латгальском регионе.

Обстоятельства организации контрабанды, в том числе предполагаемые получатели незаконного груза, устанавливаются в ходе следствия.

×
#полиция #Латвия #контрабанда #сигареты #Беларусь #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Поджог за деньги
Изображение к статье: Томас Маркл. Shutterstock.
Изображение к статье: Хакеры добрались до банков крови
Изображение к статье: Женщина, предположительно находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попыталась уйти от преследования на скорости 121 км/ч Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: карта Латвии
Политика
2
Изображение к статье: Пурвциемс
Бизнес
6
Изображение к статье: полиция Эксклюзив!
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Военные НАТО в Латвии
Наша Латвия
18
Изображение к статье: Мужчина проник в чужую квартиру, напал на хозяина с газовым баллончиком.
ЧП и криминал
Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: карта Латвии
Политика
2
Изображение к статье: Пурвциемс
Бизнес
6
Изображение к статье: полиция Эксклюзив!
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео