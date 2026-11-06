Молодой человек, который этим летом напал на проводницу электрички в Юрмале, по результатам экспертизы признан невменяемым. Теперь прокуратура должна решить вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера, сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию.

6 июня сотрудники Юрмальского участка полиции получили сообщение о разбойном нападении в электропоезде Рига — Кемери. Молодой человек напал на проводницу, причинил ей телесные повреждения, после чего похитил её вещи и деньги.

Нападение произошло вскоре после полуночи

В ходе досудебного расследования установлено, что 6 июня вскоре после полуночи на участке железной дороги между станциями Слока и Кемери в Юрмале молодой человек грубо нарушил общественный порядок, игнорируя общепринятые нормы поведения.

Он причинил телесные повреждения проводнице поезда, после чего похитил её сумку с личными вещами и рабочую сумку.

26 июня полицейские задержали подозреваемого — молодого человека 2001 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Вместо обычного наказания — принудительное лечение?

Проведённая экспертиза признала молодого человека невменяемым.

30 октября уголовный процесс был передан в прокуратуру Рижского пригородного района для дальнейшего производства по вопросу о назначении принудительных мер медицинского характера.

Согласно Уголовному закону Латвии, к лицам, совершившим преступные деяния, но страдающим психическими расстройствами и признанным по результатам экспертизы невменяемыми, могут применяться принудительные меры медицинского характера.

Закон предусматривает несколько вариантов:

Лечение в медицинском учреждении.

Лечение в психиатрической больнице общего типа.

Лечение в специализированной психиатрической больнице с охраной.

Передачу лица под опеку родственников или других людей, осуществляющих уход за больными.

Какая именно мера будет применена к молодому человеку, пока не сообщается.