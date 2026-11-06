Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не надо было пить»: мужчина спасал горящую машину пьяного водителя, а потом удивился комментариям в соцсетях 0 17

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

На дороге Саулкрасты — Бирини в Сейской волости очевидцы заметили Toyota, у которой во время движения загорелось переднее колесо. Люди остановились и попытались потушить автомобиль, однако вскоре выяснилось, что его водитель находится в сильном алкогольном опьянении. Позже история получила неожиданное продолжение в социальных сетях, где нашлись комментаторы, осудившие действия очевидцев.

Ехал с горящим колесом и не замечал опасности

Происшествие случилось на дороге Саулкрасты — Бирини. Люди, ехавшие позади Toyota, заметили, что из-под автомобиля идет дым, а одно из передних колес охвачено пламенем, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Очевидцы начали снимать происходящее на видео, одновременно пытаясь предупредить водителя об опасности.

«Эй, ребята, машина горит!» — крикнул один из мужчин.

«Выходи, у тебя машина горит», — обратилась к водителю женщина.

Люди остановились и достали из багажника огнетушитель, чтобы попытаться справиться с огнем до прибытия спасателей. Однако водитель Toyota поначалу не спешил выходить из машины и, судя по его реакции, не верил, что автомобиль действительно горит.

Такое поведение вызвало у очевидцев подозрения, что мужчина может находиться в состоянии опьянения. Предположительно, Toyota некоторое время двигалась с поврежденной шиной, что и могло привести к возгоранию колеса.

«Не надо было пить, если садишься за руль»

Пока очевидцы пытались потушить пламя, между одним из них и водителем состоялся короткий разговор.

«Не надо было пить, если садишься за руль», — сказал мужчина, остановившийся помочь.

«Не надо было», — согласился водитель Toyota.

«Теперь тебе придется за это отвечать», — добавил очевидец.

На место вызвали пожарных и полицию. С помощью огнетушителя очевидцам удалось временно ослабить пламя и выиграть время до прибытия спасателей.

Полиция обнаружила более двух промилле алкоголя

Подозрения очевидцев подтвердились после приезда сотрудников Государственной полиции. Как сообщила представитель полиции Элина Приедите, водитель действительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В его выдыхаемом воздухе было выявлено более двух промилле алкоголя. В связи с произошедшим начат уголовный процесс», — рассказала Приедите.

Таким образом, поездка с горящим колесом закончилась для водителя не только повреждением автомобиля, но и уголовным делом.

Помог задержать пьяного водителя, но столкнулся с критикой в интернете

Один из очевидцев опубликовал видеозапись происшествия в социальных сетях. Однако реакция пользователей оказалась неоднозначной. Наряду с другими откликами появились и осуждающие комментарии, которые удивили автора видео.

Мужчина резко ответил тем, кто, по его мнению, проявил терпимость к пьяному водителю и критиковал людей, вмешавшихся в ситуацию.

В Государственной полиции, напротив, положительно оценили действия очевидцев. Правоохранители поблагодарили их за то, что они не проехали мимо горящего автомобиля, попытались предотвратить распространение огня и сообщили о нетрезвом водителе.

Именно благодаря их вмешательству опасную ситуацию удалось своевременно довести до сведения экстренных служб.

×
#пожар #полиция #ДТП #социальные сети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хакеры добрались до банков крови
Изображение к статье: Женщина, предположительно находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попыталась уйти от преследования на скорости 121 км/ч Иконка видео
Изображение к статье: Незаконный улов
Изображение к статье: Мужчина проник в чужую квартиру, напал на хозяина с газовым баллончиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Женщина, предположительно находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попыталась уйти от преследования на скорости 121 км/ч Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Конфета с иголкой
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: мужчина
В мире
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Женщина, предположительно находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попыталась уйти от преследования на скорости 121 км/ч Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео