На дороге Саулкрасты — Бирини в Сейской волости очевидцы заметили Toyota, у которой во время движения загорелось переднее колесо. Люди остановились и попытались потушить автомобиль, однако вскоре выяснилось, что его водитель находится в сильном алкогольном опьянении. Позже история получила неожиданное продолжение в социальных сетях, где нашлись комментаторы, осудившие действия очевидцев.
Ехал с горящим колесом и не замечал опасности
Происшествие случилось на дороге Саулкрасты — Бирини. Люди, ехавшие позади Toyota, заметили, что из-под автомобиля идет дым, а одно из передних колес охвачено пламенем, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Очевидцы начали снимать происходящее на видео, одновременно пытаясь предупредить водителя об опасности.
«Эй, ребята, машина горит!» — крикнул один из мужчин.
«Выходи, у тебя машина горит», — обратилась к водителю женщина.
Люди остановились и достали из багажника огнетушитель, чтобы попытаться справиться с огнем до прибытия спасателей. Однако водитель Toyota поначалу не спешил выходить из машины и, судя по его реакции, не верил, что автомобиль действительно горит.
Такое поведение вызвало у очевидцев подозрения, что мужчина может находиться в состоянии опьянения. Предположительно, Toyota некоторое время двигалась с поврежденной шиной, что и могло привести к возгоранию колеса.
«Не надо было пить, если садишься за руль»
Пока очевидцы пытались потушить пламя, между одним из них и водителем состоялся короткий разговор.
«Не надо было пить, если садишься за руль», — сказал мужчина, остановившийся помочь.
«Не надо было», — согласился водитель Toyota.
«Теперь тебе придется за это отвечать», — добавил очевидец.
На место вызвали пожарных и полицию. С помощью огнетушителя очевидцам удалось временно ослабить пламя и выиграть время до прибытия спасателей.
Полиция обнаружила более двух промилле алкоголя
Подозрения очевидцев подтвердились после приезда сотрудников Государственной полиции. Как сообщила представитель полиции Элина Приедите, водитель действительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В его выдыхаемом воздухе было выявлено более двух промилле алкоголя. В связи с произошедшим начат уголовный процесс», — рассказала Приедите.
Таким образом, поездка с горящим колесом закончилась для водителя не только повреждением автомобиля, но и уголовным делом.
Помог задержать пьяного водителя, но столкнулся с критикой в интернете
Один из очевидцев опубликовал видеозапись происшествия в социальных сетях. Однако реакция пользователей оказалась неоднозначной. Наряду с другими откликами появились и осуждающие комментарии, которые удивили автора видео.
Мужчина резко ответил тем, кто, по его мнению, проявил терпимость к пьяному водителю и критиковал людей, вмешавшихся в ситуацию.
В Государственной полиции, напротив, положительно оценили действия очевидцев. Правоохранители поблагодарили их за то, что они не проехали мимо горящего автомобиля, попытались предотвратить распространение огня и сообщили о нетрезвом водителе.
Именно благодаря их вмешательству опасную ситуацию удалось своевременно довести до сведения экстренных служб.
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