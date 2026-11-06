На улице Твайка в Риге, где после крупного пожара до сих пор действуют ограничения движения, произошла еще одна неприятность. В четверг столкнулись Nissan и Mercedes, из-за чего оказались заблокированы две полосы дороги. Водитель Nissan признал, что неправильно понял сигнал светофора. Оба автомобилиста отделались легкими ушибами, однако одна из машин, вероятно, восстановлению уже не подлежит.

Две полосы оказались перекрыты

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке улицы Твайка, ведущем от Даудерсальского путепровода в сторону улицы Тилта, сообщает программа TV3 Degpunktā.

После столкновения Nissan и Mercedes заняли две из трех полос движения. При этом один из автомобилей оказался развернут против направления транспортного потока.

Авария создала дополнительные затруднения для водителей, поскольку на улице Твайка уже действуют ограничения после крупного пожара, произошедшего в понедельник.

В результате движение пришлось временно ограничить еще на одном участке дороги.

Водитель Nissan признал свою ошибку

Водитель Nissan, который направлялся в сторону центра Саркандаугавы, не стал отрицать свою ответственность за произошедшее. По его словам, причиной столкновения стало неправильное понимание сигнала светофора.

Водитель Mercedes подтвердил обстоятельства, изложенные вторым участником аварии.

Удар пришелся в заднюю дверь Mercedes со стороны водителя. Столкновение оказалось достаточно сильным, чтобы в автомобиле сработали подушки безопасности — как на водительском месте, так и возле задней двери.

Nissan, вероятно, придется списать

Несмотря на повреждения, Mercedes сохранил способность передвигаться самостоятельно и смог покинуть место аварии своим ходом.

Для Nissan последствия оказались значительно серьезнее. При столкновении сильно деформировалась передняя часть автомобиля, включая моторный отсек. Машина больше не могла самостоятельно продолжить движение, поэтому потребовалась эвакуация.

Сам водитель Nissan предполагает, что ремонт после такого удара окажется нецелесообразным и автомобиль, скорее всего, придется списать.

Окончательная оценка ущерба пока не приводится.

Водители отделались легкими ушибами

На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели обоих участников аварии. К счастью, серьезных травм удалось избежать. У водителей диагностировали лишь легкие ушибы.

По словам участников происшествия, последствия столкновения оказались скорее эмоциональными, чем физическими.

Тем не менее для владельца Nissan обычная поездка по Риге закончилась, вероятно, потерей автомобиля.