Томас Маркл.
В США задержан 82-летний Томас Маркл — отец герцогини Сассекской Меган Маркл, супруги британского принца Гарри. Мужчину подозревают в хранении материалов, содержащих изображения сексуального насилия над детьми.
Расследование затронуло сразу несколько стран, а сама Меган ранее заявила, что глубоко потрясена обвинениями в адрес отца.
В пятницу, 6 ноября, сотрудники Федерального бюро расследований США задержали Томаса Маркла во Флориде. По информации американских и британских СМИ, арест произошёл в доме для пожилых людей в городе Лейкленд, где он проживал.
Как сообщает Reuters], факт задержания подтвердил представитель Министерства юстиции США. По данным американских властей, Марклу предъявлено обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми.
Находки на Филиппинах привели к расследованию
История началась после того, как сын Томаса Маркла, Томас Маркл-младший, сообщил об обнаружении подозрительных материалов среди вещей отца.
По сведениям британской газеты The Sun, он нашёл коробки с фотографиями и видеоматериалами в бывшем доме Маркла на филиппинском острове Себу.
После этого мужчина обратился в правоохранительные органы, в том числе сообщил о находке американским властям.
Филиппинская полиция начала собственное расследование. По данным местных правоохранителей, на электронных носителях, связанных с делом, обнаружены тысячи изображений, которые могут содержать материалы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
При этом следователям ещё предстоит установить происхождение файлов, принадлежность носителей и обстоятельства хранения материалов.
ФБР проверило хранилища в США
Американское расследование также затронуло складские помещения, которые, по версии следствия, арендовал Томас Маркл.
Согласно опубликованным судебным материалам, сотрудники ФБР обнаружили и изъяли фотографии, плёночные негативы и другие предметы, которые теперь изучаются в рамках уголовного дела.
Следствие проверяет, каким образом подозрительные материалы оказались в этих помещениях и кто имел к ним доступ.
Сам Томас Маркл ранее категорически отвергал обвинения, называя утверждения о своей причастности ложью.
Что сказала Меган Маркл?
Герцогиня Сассекская ещё до ареста отца сообщила, что глубоко потрясена появившимися обвинениями.
По её словам, тревожная информация о поведении отца стала одной из причин, по которым она ограничила его контакты со своей семьёй и детьми.
Отношения Меган Маркл с отцом уже много лет остаются напряжёнными.
В мае 2018 года Меган вышла замуж за принца Гарри в Виндзорском замке. Томас Маркл не присутствовал на церемонии. Впоследствии семейный конфликт неоднократно становился предметом публикаций в британской прессе.
В 2020 году Гарри и Меган отказались от обязанностей старших работающих членов британской королевской семьи.
Что грозит Томасу Марклу?
Американские правоохранительные органы продолжают расследование. Юридические последствия будут зависеть от предъявленных обвинений, доказательств и дальнейших решений суда.
На данном этапе принципиально важно различать подозрения, материалы следствия и установленную судом виновность.
Арест Томаса Маркла стал новым этапом международного расследования, начавшегося с находок на Филиппинах. Теперь следователям предстоит установить происхождение материалов и возможную ответственность подозреваемого. До вынесения судебного решения Томас Маркл считается невиновным.
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