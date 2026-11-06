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Пропал по дороге в Литву: 21-летнего латвийского художника нашли мёртвым 0 46

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поминальная свеча
ФОТО: BB.LV/AI

Трагически завершились поиски 21-летнего художника Расмуса Марка Иванова, пропавшего в конце октября. Молодой человек отправился из Риги в Литву и не вернулся домой. Спустя несколько дней стало известно о его гибели.

28 октября Расмус Марк Иванов выехал из Риги, с улицы Баускас, в направлении Литвы. После этого связь с ним прервалась, а домой молодой человек так и не вернулся.

Государственная полиция Латвии объявила художника в розыск и обратилась к жителям с просьбой помочь установить его местонахождение.

К сожалению, поиски завершились трагически — Иванова обнаружили мёртвым.

В Государственной полиции заявили, что имеющаяся информация не указывает на признаки преступления. Другие обстоятельства смерти молодого человека пока не раскрываются.

Один из перспективных художников нового поколения

Несмотря на юный возраст, Расмус Марк Иванов уже успел заявить о себе в художественной среде Латвии и за её пределами.

По информации культурного издания Satori, он дважды номинировался на международную Балтийскую премию молодых художников Young Painter Prize, а также стал финалистом конкурса SEB stipendija glezniecībā.

На его счету были две персональные выставки: Gaismas ligzda («Гнездо света») в эстонском Тарту и Starptelpas («Межпространства») в Риге.

Кроме того, Иванов участвовал в нескольких международных групповых выставках.

Его произведения вошли в коллекцию Министерства культуры Латвии и частные художественные собрания.

Молодой художник также был одним из основателей экспериментального художественного пространства Sakne, объединявшего представителей современного искусства.

Гибель Расмуса Марка Иванова оборвала жизнь художника, который уже успел получить признание и только начинал свой творческий путь.

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#Латвия #трагедия #искусство #культура #выставки #художник
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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