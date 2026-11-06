Европа столкнулась с новой волной сообщений о заложенных бомбах. Уже в третий раз за неделю неизвестные рассылают угрозы в отношении пассажирских самолётов, а теперь под удар попали и средства массовой информации.

Военные истребители сопровождают гражданские рейсы, аэропорты проводят проверки, а в Дублине пришлось эвакуировать штаб-квартиру общественного телевидения. При этом ни в одном из проверенных случаев взрывчатку не обнаружили.

Как сообщают нидерландская телерадиокомпания NOS и агентство AFP, в пятницу, 6 ноября, сообщения о возможных взрывных устройствах поступили в отношении самолётов в Чехии, Нидерландах, Португалии, Болгарии, Дании и других европейских странах.

Масштабы происходящего пока не установлены окончательно. Речь идёт как минимум о десяти самолётах, однако их реальное число может быть значительно больше.

Прага оказалась в центре новой волны угроз

Одним из наиболее затронутых аэропортов стал международный аэропорт Праги.

По информации его администрации, угрозы поступили в отношении как минимум восьми самолётов, которые в пятницу прибывали в чешскую столицу или вылетали из неё.

«Угрозы касаются прибывающих рейсов из Дании, Испании и Великобритании. Что касается вылетающих рейсов, то это полёты в Нидерланды, на Кипр, в Румынию, Италию и Великобританию», — сообщила представитель пресс-службы Пражского аэропорта.

В свою очередь, чешская полиция сообщила о проверках как минимум девяти рейсов, в отношении которых поступили сообщения о самодельных взрывных устройствах.

Уже второй день подряд правоохранительным органам приходится реагировать на подобные угрозы в аэропорту Праги.

Истребители сопровождали пассажирские самолёты

Утром в пятницу венгерские военно-воздушные силы подняли истребители для сопровождения трёх гражданских самолётов.

Речь идёт о рейсах из Брюсселя в Софию, из Праги на Кипр и из Праги в Бухарест.

Во всех случаях поступили сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах.

По данным AFP, в течение недели как минимум пять пассажирских самолётов после получения угроз сопровождались военной авиацией.

Три рейса пришлось перенаправить в другие аэропорты. Все самолёты благополучно приземлились, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Самолёты KLM и Ryanair проверили после посадки

Сообщение о бомбе поступило и в отношении рейса нидерландской авиакомпании KLM из Праги в Амстердам.

Самолёт приземлился в аэропорту Схипхол, где его проверили сотрудники Королевской военной полиции Нидерландов.

Как сообщили представители ведомства телерадиокомпании NOS, никаких взрывчатых веществ на борту не нашли.

Аналогичная угроза поступила в отношении самолёта ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, который должен был вылететь из Лиссабона в Рим.

Португальская полиция проверила воздушное судно, но также не обнаружила взрывчатки.

Проверки проводились и в аэропортах Копенгагена и Болгарии. Датская полиция заявила, что пассажирам и людям, находившимся в аэропорту, опасность не угрожала.

В Болгарии правоохранительные органы расследовали сообщения о бомбах на борту двух самолётов.

В Дублине эвакуировали общественное телевидение

На этот раз угрозы затронули не только авиацию.

В пятницу в столице Ирландии на несколько часов эвакуировали штаб-квартиру общественного вещателя RTÉ.

Причиной стало сообщение о возможном взрывном устройстве. Из-за эвакуации пришлось отменить прямые трансляции.

По данным ирландской полиции, угрозы получили также другие медиакомпании в европейских странах. Правоохранительные органы расследуют произошедшее.

С сообщением о бомбе столкнулся и британский новостной телеканал Sky.

Руководство медиакомпании организовало проверку и уведомило власти, однако дополнительных подробностей не раскрыло.

Кто рассылает угрозы? В письмах появилось название российской организации

Ответственность за массовые угрозы пока никто на себя не взял.

Однако агентство AFP сообщило, что электронные письма с угрозами, направленные в аэропорты Рима и Софии, были подписаны словами «Бойцы Мужского государства».

Журналисты AFP ознакомились с текстом одного из таких писем.

В России существует радикальная организация под названием «Мужское государство». Тем не менее агентство подчёркивает, что не может подтвердить причастность именно этого движения к рассылке угроз.

Таким образом, происхождение писем и личности их отправителей остаются неизвестными.

По информации AFP, ложные сообщения в основном направлены против бюджетных авиакомпаний, а также рейсов, связанных с Болгарией, Чехией и Италией.

Европа опасается гибридных атак

Как отмечает NOS, ложные сообщения о бомбах поступают и в обычное время, однако столь массовая рассылка угроз за короткий период встречается редко.

Нынешняя серия инцидентов совпала с масштабными сбоями в работе предприятий в ряде европейских стран, в том числе торговых сетей, вызванными хакерскими атаками.

В Европе подобные действия рассматриваются в контексте растущей угрозы диверсий и гибридной войны.

Исследователи расположенного в Гааге аналитического центра International Center for Counter Terrorism пришли к выводу, что с начала войны в Украине Россия была причастна ко многим десяткам инцидентов, направленных на дестабилизацию европейских стран.

При этом специалисты признают, что во многих случаях достоверно установить организаторов подобных действий чрезвычайно сложно.

Прямых доказательств связи нынешней волны сообщений о бомбах с российскими властями или организацией «Мужское государство» пока нет.

Расследования продолжаются.