Вечером 6 ноября на шоссе Рига — Вентспилс произошла тяжёлая авария. В результате лобового столкновения двух автомобилей погиб человек. Движение в обоих направлениях перекрыто, полиция рекомендует водителям объездные маршруты.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия поступил в 17:45. Авария произошла на автодороге A10 (Рига — Вентспилс) возле Варкали, в Салской волости Марупского края.

По предварительной информации, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Один человек погиб.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Информации о других пострадавших пока нет.

На момент сообщения полиции движение на участке шоссе A10 было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Водителям рекомендуют следующие варианты объезда:

Через Юрмалу.

Со стороны Вентспилса — по автодороге P101 с выездом на шоссе A9 (Рига — Лиепая).

Со стороны Риги — по окружной дороге A5 (Саласпилс — Бабите) с последующим выездом на A9.

Полиция призывает автомобилистов учитывать ограничения при планировании поездок.

Когда движение по шоссе Рига — Вентспилс будет восстановлено, пока неизвестно.