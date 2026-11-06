В ночь на пятницу, 6 ноября, в финском муниципалитете Тюрнявя (регион Северная Остроботния) сгорел складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м. В огне было уничтожено более 4 млн кг картофеля, большая часть которого являлась семенным материалом, сообщает Yle.

По оценке директора отдела растениеводства Финского управления по продовольствию Ханны Кортемаа, ущерб от пожара составил до пятой части всего производства семенного картофеля в стране.

«С точки зрения фермерского хозяйства это ужасная трагедия», — заявила генеральный директор Центра по выращиванию семенного картофеля Паула Илола.

Семенной картофель — это специально отобранные клубни, предназначенные для посадки и получения нового урожая, а не для еды.

По данным издания, после пожара в пятницу Министерство сельского хозяйства и лесоводства Финляндии провело экстренное совещание. На встрече обсуждались меры, которые помогут обеспечить производство семенного картофеля в ближайшие годы.

Тюрнявя и соседний Лиминка производят около 70–75% всего финского семенного картофеля. Эта территория считается зоной высокого качества и имеет лишь три аналога в Европе — в Германии, Ирландии и на Азорских островах. Здесь действуют строгие правила для защиты растений от болезней, а спрос на чистый семенной картофель в мире постоянно растет, отмечает Yle.