Рижский окружной суд продолжит 7 апреля 2027 года рассмотрение уголовного дела Дмитрия Матаева, обвиняемого в оправдании военных преступлений России в Украине и разжигании национальной ненависти.

Как ранее сообщал bb.lv, его приговорили к одному году лишения свободы, однако прокуратура требует увеличить срок до четырёх лет. Сам обвиняемый сейчас проживает в Беларуси.

Следующее заседание суда назначено на 7 апреля в 10:00.

Как сообщала программа TV3 Ziņas, прокурор в апелляционной инстанции потребовал назначить Матаеву наказание в виде четырёх лет лишения свободы. В предыдущем судебном заседании Матаев участвовал дистанционно из Беларуси, где в настоящее время проживает.

Рижский городской суд приговорил Матаева к одному году лишения свободы. На приговор был подан протест прокурора, и теперь дело рассматривает Рижский окружной суд.

Согласно обвинению, с 5 октября 2023 года по 18 марта 2024 года обвиняемый, руководствуясь личными мотивами, сознательно опубликовал в TikTok восемь видеозаписей на русском языке, в которых прославлялись и оправдывались совершённые вооружёнными силами России преступления против мира и военные преступления в Украине, а также содержались высказывания, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды по отношению к латышам.

Например, в опубликованных видеозаписях обвиняемый осуждал государственные учреждения Латвии за размещённый антивоенный плакат на фасаде Музея истории медицины имени Паула Страдыня напротив здания посольства России в Риге. В видеозаписи он выразил мнение, что таким образом государственные учреждения Латвии унизили всех жителей России, русских, проживающих в различных странах мира, и российского лидера Владимира Путина, следует из обвинения.

Также он в ироничной форме выступал против принятого Рижской думой решения о переименовании нескольких улиц, заявив, что «все эти переименования, все эти предсмертные конвульсии глупого латвийского правительства они только ускоряют, вернее, ведут дело к тому, что скоро на улице Пушкина, улице Тургенева, улице Гоголя, улице Ломоносова будут русские таблички».

В другой видеозаписи он выражал недовольство инсталляциями, посвящёнными поддержке Украины, называя украинский флаг «сине-жёлтой плесенью», а установленные гражданским обществом инсталляции в поддержку Украины — «мусором», «свалкой», «мусорной свалкой», следует из обвинения.

Также в видеозаписи он призывал бойкотировать и не приобретать продукцию одного из латвийских производителей продуктов питания, реагируя таким образом на заявление производителя о том, что в 2024 году предприятие решило отказаться от размещения описаний на русском языке на своей продукции. Обвиняемый называл руководство предприятия «нацистами», а также осуждал оказываемую предприятием помощь Украине.

Как сообщалось ранее, выдвижение обвинения по этому делу инициировала Служба государственной безопасности (СГБ). Уголовный процесс в отношении этого лица СГБ начала 26 марта 2024 года.

Служба провела уголовно-процессуальные действия на одном связанном с этим лицом объекте неподалёку от Риги, где для дальнейшего изучения были изъяты несколько носителей данных, личные записи, одежда и другие предметы с символикой России и Советского Союза.

Это лицо попало в поле зрения СГБ ещё в 2023 году в связи с агрессивными комментариями в социальной сети Facebook, в которых выражалась поддержка России. В августе 2023 года СГБ провела с этим лицом профилактическую беседу, предупредив, что его деятельность в интернете приближается к совершению преступных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность.