В Кении вынесен приговор по одному из самых страшных дел о массовых убийствах, связанных с религиозной сектой. Её лидер Пол Маккензи получил 200 лет лишения свободы за убийство 190 детей и одного взрослого.

Последователей секты убеждали отказываться от еды, чтобы быстрее встретиться с Иисусом Христом. Всего с деятельностью Маккензи связывают гибель более 400 человек.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на материалы суда и агентство Reuters, вместе с Маккензи были осуждены ещё 28 участников секты.

Среди них — охранники, следившие за соблюдением установленных правил, а также люди, помогавшие рыть и скрывать массовые захоронения.

Все осуждённые, кроме одного признавшего вину, отрицали обвинения. Они утверждали, что никого ни к чему не принуждали.

В лесу обнаружили сотни тел

Маккензи задержали в апреле 2023 года после сообщения, поступившего от правозащитной организации.

В последующие недели кенийская полиция обнаружила в лесу Шакахола массовые захоронения, в которых находились останки сотен людей.

В рамках рассмотренного судом дела исследовали обстоятельства гибели 191 человека.

Из-за сильного разложения останков установить причину смерти 101 погибшего не удалось.

В большинстве остальных случаев причиной смерти стало истощение от голода. Однако экспертизы также выявили случаи удушения, сдавливания шеи и смертельных травм головы.

Расследование обстоятельств гибели других людей, найденных в массовых захоронениях, продолжается.

«Морите детей голодом, чтобы они быстрее встретились с Иисусом»

Пол Маккензи возглавлял религиозное движение, последователи которого верили в скорое наступление конца света.

Он убеждал родителей перестать кормить собственных детей, утверждая, что таким образом они смогут раньше встретиться с Иисусом.

По данным следствия, дети погибали в лесу Шакахола в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года.

Последователей, которые отказывались выполнять распоряжения лидера, пытали, а некоторых душили.

Медицинская помощь в секте была запрещена. Маккензи называл лечение «инструментом Сатаны».

При этом, как рассказал один из свидетелей, сам руководитель секты медицинскими услугами пользовался.

«Он говорил, что они должны уморить себя голодом до наступления конца света, а он останется последним и запрёт двери», — передал свидетель слова Маккензи.

Новорождённого запретили кормить грудью

Во время судебного процесса прозвучали свидетельства, раскрывающие обстоятельства гибели самых маленьких жертв.

Один из свидетелей рассказал, что матери запретили кормить грудью новорождённого ребёнка.

В результате младенец умер через 12 дней.

Следствие установило, что в лагере имелись продукты питания и питьевая вода. Тем не менее детям намеренно не давали есть.

Судья: убийства были хладнокровными и расчётливыми

Судья охарактеризовала преступления как «хладнокровные и расчётливые», подчеркнув, что виновные не проявили милосердия к жертвам.

Суд отверг аргументы защиты о том, что погибшие якобы добровольно отказались от пищи.

По мнению судьи, младенцы и маленькие дети не могли дать осознанного согласия на подобные действия. Дети в возрасте от шести до десяти лет также не были способны оценить последствия отказа от еды.

Суд пришёл к выводу, что детей намеренно доводили до голодной смерти.

Улыбался, выслушивая приговор

Как сообщает агентство Reuters, во время оглашения наказания Пол Маккензи неоднократно улыбался.

Он также регулярно переговаривался со своим помощником-проповедником, которого приговорили к 160 годам лишения свободы.

Сам Маккензи получил 200 лет тюрьмы.

Однако судебные разбирательства на этом не заканчиваются.

В отношении лидера секты продолжаются ещё два процесса, в которых ему предъявлены обвинения в терроризме, жестоком обращении с детьми и пытках.