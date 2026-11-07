В Латвии планируют упростить процедуру, позволяющую полиции временно изолировать человека, представляющего угрозу для близких.

Вместо оформления нескольких бумажных документов решение об удалении агрессора из жилья будут объявлять устно, а затем оформлять в электронном виде. Правительство поддержало соответствующие поправки к закону «О полиции».

Как сообщает агентство LETA, изменения призваны ускорить оформление полицейских решений об изоляции лиц, представляющих угрозу, и сократить бюрократическую нагрузку на сотрудников правоохранительных органов.

Решение объявят сразу, документы оформят позже

До сих пор решение полиции об изоляции необходимо было составлять в трёх бумажных экземплярах. При этом человеку, представляющему угрозу, документ вручали под подпись.

Согласно новым правилам, полицейский сможет сообщить такому человеку о принятом решении устно непосредственно в момент его вынесения.

Письменный документ необходимо будет оформить незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа.

После этого решение должны официально довести до сведения обеих сторон — как человека, нуждающегося в защите, так и лица, представляющего угрозу.

Документы будут направлять электронным способом

Поправки предусматривают переход на цифровое оформление и передачу полицейских решений.

В частности, документы можно будет направлять через официальный электронный адрес (e-adrese), если получатель активировал его.

При наличии технической возможности письменное решение смогут вручать и непосредственно в момент его принятия.

Предполагается, что это ускорит обмен информацией между полицией и другими учреждениями, участвующими в обеспечении безопасности пострадавших.

Полиция получит единую цифровую систему

Разработкой необходимых технических решений занимается Центр цифровых технологий Министерства внутренних дел Латвии.

Работа проводится в рамках проекта технологической платформы электронного дела (E-lieta), финансируемого из средств Фонда восстановления Европейского союза.

Новая система позволит оформлять решения в электронном виде, вести их учёт и хранение, а также автоматически передавать необходимые данные в связанные информационные системы.

Кроме того, документы станут быстрее поступать в учреждения, которым они необходимы для выполнения своих обязанностей.

Информация станет доступнее другим правоохранительным органам

Поправки также уточняют порядок регистрации, хранения и использования сведений в Интегрированной информационной системе внутренних дел.

Кабинет министров получит уточнённые полномочия определять, какие данные должны вноситься в систему, как долго они будут храниться и какие учреждения смогут получать к ним доступ.

Это позволит другим правоохранительным органам использовать необходимую информацию при выполнении своих функций.

Таким образом, главное изменение касается не оснований для удаления агрессора из жилья, а порядка оформления и сообщения решения полиции. Предполагается, что переход на электронные документы позволит действовать быстрее и избавит полицейских от необходимости оформлять несколько бумажных экземпляров.

Поправки поддержаны правительством, но для их вступления в силу ещё необходимо завершить законодательную процедуру.