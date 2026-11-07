В Австрии полиция расследует поступок 21-летнего альпиниста, который оставил свою 17-летнюю спутницу одну высоко в горах во время сильного снегопада.

Молодые люди собирались встретить рассвет на самой высокой вершине Германии, но романтическая прогулка едва не закончилась трагедией. Девушку пришлось эвакуировать спасательным вертолётом.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, двое молодых немцев отправились ночью покорять Цугшпитце — гору высотой 2962 метра, расположенную на границе Германии и Австрии.

Путешественники хотели добраться до вершины к восходу солнца и полюбоваться открывающимися видами.

Однако погодные условия оказались значительно суровее, чем они ожидали.

По колено в снегу при минус 12 градусах

Молодые люди вышли из австрийского Эрвальда в воскресенье около 1:30 ночи.

На высоте примерно 2500 метров, за несколько сотен метров до вершины, они столкнулись с серьёзными трудностями.

Начался сильный снегопад, температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, а глубина снега местами достигала колен.

Продолжать восхождение стало невозможно.

В какой-то момент 21-летний мужчина решил спускаться самостоятельно, оставив свою 17-летнюю спутницу на горе.

Почему молодые люди разделились и было ли это совместным решением, пока неизвестно.

Девушка осталась одна и вызвала спасателей

Оказавшись в опасной ситуации, девушка сумела подать сигнал бедствия.

Однако немедленно эвакуировать её не удалось. Из-за сильного снегопада и плохой видимости спасательный вертолёт первоначально не мог добраться до места происшествия.

Лишь спустя некоторое время погодные условия позволили провести операцию. Девушку забрал полицейский вертолёт.

Пострадавшую доставили в больницу с сильным переохлаждением. К счастью, её состояние позволило вскоре выписать её домой.

Тем временем её спутник самостоятельно добрался до долины.

Теперь альпинисту грозит уголовное наказание

Австрийская полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Молодого человека подозревают в том, что своими действиями он подверг физической опасности несовершеннолетнюю.

По информации правоохранительных органов, за такое правонарушение ему может грозить до трёх месяцев лишения свободы.

Следователям предстоит установить, почему мужчина оставил девушку, пытался ли он организовать помощь и при каких обстоятельствах было принято решение разделиться.

Похожий случай закончился гибелью женщины

История напоминает другое происшествие в австрийских Альпах, которое ранее рассматривал суд.

Тогда 37-летний мужчина во время ночного восхождения оставил свою 33-летнюю подругу неподалёку от вершины самой высокой горы Австрии.

Когда пара оказалась в затруднительном положении, мужчина спустя несколько часов решил самостоятельно отправиться за помощью.

Спасатели смогли добраться до женщины лишь утром. К тому времени она уже погибла.

Суд признал альпиниста виновным в причинении смерти по неосторожности.

Ему назначили пять месяцев лишения свободы условно, а также денежный штраф в размере более 9000 евро.

В нынешнем случае трагедии удалось избежать, однако действия молодого альпиниста теперь станут предметом уголовного расследования.