Бывший католический священник Марис Звиедрис, которого обвиняли в отмывании более 53 тысяч евро, во второй раз добился оправдательного приговора. Рижский окружной суд установил, что преступления, в результате которого могли быть получены незаконные средства, не было. Сам обвиняемый объяснял происхождение денег подарками прихожан.

В пятницу, 6 ноября, Рижский окружной суд оправдал бывшего католического священнослужителя Мариса Звиедриса по делу о легализации денежных средств, предположительно полученных преступным путём в крупном размере, сообщает агентство LETA.

Ранее аналогичное решение вынес Суд по экономическим делам, однако прокуратура опротестовала оправдательный приговор.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что в данном случае отсутствует само преступное деяние. Суд установил, что не было совершено предшествующего преступления, в результате которого Звиедрис мог бы получить средства, в отмывании которых его обвиняли.

При этом окружной суд указал, что первая инстанция вынесла оправдательный приговор с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.

Почти 49 тысяч евро наличными

По версии прокуратуры, с 2015 по 2019 год Звиедрис внёс на свои банковские счета в общей сложности 48 742 евро наличными.

Следствие считало, что затем он пытался скрыть предполагаемое преступное происхождение денег, смешивая их с законными доходами.

В частности, на другой банковский счёт были переведены средства на общую сумму 68 945 евро. Часть денег использовалась для участия в квартирных аукционах и приобретения недвижимости.

Впоследствии Звиедрис перевёл обратно на свой счёт 29 560 евро.

По подсчётам прокуратуры, бывший священник преобразовал в имущество 39 384 евро, ещё 4780 евро потратил на другие цели. Общая сумма средств, которые обвинение считало легализованными, составляла 53 522 евро.

Также сообщалось, что Звиедрис помог родственнику приобрести квартиру, а себе за наличные купил автомобиль Volkswagen Multivan.

«Священникам платят очень мало»

Сам Звиедрис на протяжении всего процесса отрицал свою вину.

Он объяснял происхождение наличных тем, что зарплаты католических священнослужителей невелики, поэтому значительную часть средств на жизнь они получают в виде добровольных пожертвований и подарков от людей.

По его словам, такие пожертвования могли быть разными: иногда достаточно крупными, иногда совсем небольшими.

Звиедрис утверждал, что познакомился с подобной практикой ещё во время учёбы и воспринимал её как обычную часть жизни духовенства.

Священником больше не служит

В Рижской архиепархии Римско-католической церкви ранее пояснили, что Звиедрис отстранён от исполнения обязанностей священнослужителя.

Поэтому в уголовном процессе он выступает как частное лицо, а не как представитель церкви.

Может ли дело продолжиться?

Решение Рижского окружного суда пока не является окончательным.

Его можно обжаловать в кассационном порядке в течение десяти рабочих дней после публикации полного текста приговора. Предполагается, что документ будет доступен 20 ноября.

Таким образом, прокуратура уже дважды не смогла добиться обвинительного приговора. Апелляционный суд не установил преступления, которое могло бы стать источником предположительно отмытых денег. Теперь дальнейшая судьба дела зависит от того, решит ли обвинение обратиться в Верховный суд.