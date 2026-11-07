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Кровавая суббота в Кракове: пять человек погибли и более десяти ранено при стрельбе на главной площади 0 474

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В субботу, 7 ноября, в историческом центре польского Кракова произошла массовая стрельба.

Фото: Wojciech Matusik / Dziennikpolski24.pl

ФОТО: depositphotos

В субботу, 7 ноября, в историческом центре польского Кракова произошла массовая стрельба. По предварительным сообщениям, погибли пять человек, более десяти получили ранения, в том числе двое полицейских. Нападение произошло среди бела дня на Главной рыночной площади — одном из самых популярных туристических мест Польши.

Трагедия произошла около 15:00 по местному времени. Как сообщает польский информационный портал RMF24 со ссылкой на местную пожарную службу, неизвестные двигались на автомобиле со стороны улицы Славковской и открыли огонь по людям, находившимся на площади.

По первоначальным сообщениям, стрельба велась из движущейся машины. В первые минуты после нападения поступала противоречивая информация о количестве преступников, погибших и пострадавших.

Издание wrzuc.info первоначально сообщало о пяти погибших и трёх раненых. Позднее в других публикациях число пострадавших увеличилось до более чем десяти человек.

На место происшествия прибыли многочисленные наряды полиции, пожарные и бригады скорой помощи. Для эвакуации пострадавших был задействован медицинский вертолёт, который приземлился возле знаменитого Мариацкого костёла, расположенного рядом с рыночной площадью.

В первые часы после нападения полиция и спасательные службы призывали жителей и туристов избегать центра города. Людям, оказавшимся поблизости, рекомендовали укрыться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Позднее появились сообщения, что полицейские ранили предполагаемого стрелка. Его доставили в больницу. При этом первоначальные сообщения о нескольких нападавших не получили окончательного подтверждения.

На происшествие отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он сообщил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о развитии ситуации. Полиция выясняет обстоятельства нападения и возможные мотивы преступления.

Главная рыночная площадь Кракова — исторический центр города и одна из самых известных туристических достопримечательностей Польши. Здесь находятся Мариацкий костёл, Суконные ряды и многочисленные кафе и рестораны. Ежедневно площадь посещают тысячи жителей и туристов.

Уточнение по последним сообщениям

По информации The Guardian и The Times от 7 ноября, число погибших достигло пяти, ранения получили более десяти человек. Предполагаемого стрелка ранили полицейские, после чего его доставили в больницу.

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#происшествие #терроризм #полиция #безопасность #стрельба #туристы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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