В субботу, 7 ноября, на Рижской объездной дороге произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. После столкновения одна из машин загорелась.

Как сообщает программа Degpunktā, вызов в Государственную полицию поступил в 13:03. Авария произошла на шоссе А4 Саласпилс — Адажи, в Саласпилсском крае.

По информации полиции, столкнулись автомобили BMW и Audi. После удара BMW съехал на обочину и загорелся.

Портал Sadursme.lv опубликовал видео с места происшествия, уточнив, что авария произошла неподалёку от посёлка Авоты. По словам очевидцев, один автомобиль оказался в кювете, а другой охватило пламя.

Из-за происшествия движение на этом участке Рижской объездной дороги временно ограничивали. Позднее проезд был полностью восстановлен.

Информация о пострадавших пока не поступала.