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На Рижской объездной столкнулись BMW и Audi: после аварии вспыхнул автомобиль 1 155

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Скриншот видео sadursme.lv

В субботу, 7 ноября, на Рижской объездной дороге произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. После столкновения одна из машин загорелась.

Как сообщает программа Degpunktā, вызов в Государственную полицию поступил в 13:03. Авария произошла на шоссе А4 Саласпилс — Адажи, в Саласпилсском крае.

По информации полиции, столкнулись автомобили BMW и Audi. После удара BMW съехал на обочину и загорелся.

Портал Sadursme.lv опубликовал видео с места происшествия, уточнив, что авария произошла неподалёку от посёлка Авоты. По словам очевидцев, один автомобиль оказался в кювете, а другой охватило пламя.

Из-за происшествия движение на этом участке Рижской объездной дороги временно ограничивали. Позднее проезд был полностью восстановлен.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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#пожар #полиция #ДТП #Саласпилс #audi
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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