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По Кракову ехал черный автомобиль, из которого стреляли: погибло пять человек, десятки раненных (ДОПОЛНЕНО) 1 2687

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV

Расстрел в Кракове.

В центре польского Кракова сегодня, 7 ноября 2026 года, произошла стрельба на Главной рыночной площади, рядом с Мариацким костёлом. По первым сообщениям польских СМИ, есть погибшие и раненые.

Информация пока поступает, и данные о числе жертв в публикациях расходятся. Вначале сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших. Затем число погибших выросло до пяти.

Стрельба в Кракове велась прямо из машины. Стрелявшего задержали, сообщил представитель польской пожарной службы Хуберт Цеплы.

Чёрный автомобиль, из которого открывали огонь, передвигался по улицам города. За ним началась погоня, во время которой машина врезалась в другую.

Свидетели сообщали о выстрелах также в районе улиц Дитля и Страдомской, но пока неясно, связаны ли эти сообщения между собой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проинформирован о происшествии, а полиция расследует обстоятельства нападения.

Если вы или ваши знакомые сейчас находитесь в центре Кракова, держитесь подальше от площади и следуйте указаниям полиции.

ДОПОЛНЕНО: Устроивший стрельбу в центре польского Кракова мужчина был одет в камуфляж польской армии, шлем и бронежилет, сообщает Clash Report.

По данным издания, он был вооружен, предположительно, карабином Haenel CR или аналогичной винтовкой на базе AR-15 с оптическим прицелом.

Предполагаемое оружие нападавшего не является штатным для польской армии, хотя винтовки аналогичной конструкции используются польским спецназом.

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#полиция #происшествия #безопасность #стрельба #нападение
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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