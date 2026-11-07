Трагедия в польском Кракове получила неожиданное продолжение. После стрельбы в историческом центре города, в результате которой погибли шесть человек и ещё 15 получили ранения, следователи обнаружили тела трёх человек в доме предполагаемого преступника. Не исключено, что погибшие были его близкими родственниками.

Как сообщает Associated Press, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на кадрах, снятых беспилотником в доме подозреваемого, предположительно видны тела людей, которые могли приходиться ему близкими родственниками.

По предварительным сообщениям, речь идёт о двух женщинах и мужчине. Их личности, обстоятельства и причины смерти пока окончательно не установлены.

Стрельба среди туристов

Трагедия произошла в субботу, 7 ноября, около 15 часов на Главной рыночной площади Кракова — одной из самых известных туристических достопримечательностей Польши.

По информации полиции, 25-летний гражданин Польши передвигался на автомобиле и стрелял по случайным прохожим. Нападение затронуло несколько улиц исторического центра города.

В результате погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Среди погибших, по данным Associated Press, был гражданин Великобритании.

Ещё 15 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

При задержании нападавший продолжал сопротивление и был ранен полицейскими. Его доставили в больницу, где ему потребовалась операция.

Фото: соцсети.

В автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы.

Следствие проверяет мотивы

По предварительным сведениям, нападавший мог придерживаться ультраправых и националистических взглядов. Однако правоохранительные органы пока не установили, были ли эти убеждения связаны с мотивами преступления.

Полиция также выясняет, что произошло в доме подозреваемого и могли ли обнаруженные там смерти предшествовать нападению в центре Кракова.

Следователи исходят из того, что стрелявший действовал один. Угрозы для жителей и туристов, по заявлениям властей, больше нет.

Краков объявил траур

Власти города объявили траур до среды, 11 ноября.

Премьер-министр Дональд Туск находится на постоянной связи с руководством Министерства внутренних дел и получает информацию о ходе расследования.

Польские власти пообещали установить все обстоятельства трагедии. Массовые расстрелы в общественных местах остаются крайне редким явлением для Польши, поэтому случившееся вызвало широкий общественный резонанс.