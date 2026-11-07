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Опасные сладости на Хэллоуин: в США детям раздали конфеты с галлюциногеном 0 105

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хэллоуин.
ФОТО: BB.LV/AI

В американском Сан-Диего около 15 маленьких детей получили на Хэллоуин жевательные конфеты с галлюциногенным веществом. Опасные сладости обнаружили родители, а лабораторная проверка подтвердила наличие псилоцибина. После происшествия полиция задержала двух мужчин, сообщает NBC San Diego.

Инцидент произошёл 31 октября в районе Оушен-Бич. Дети в возрасте от одного года до шести лет вместе с родителями обходили соседние дома, собирая праздничные угощения. Возле одного из домов они обнаружили упаковки с жевательным мармеладом, которые внешне напоминали обычные конфеты.

Жираф на упаковке насторожил отца

Одним из родителей, заметивших подозрительные сладости, оказался Фрэнк Кэри. Его двухлетний сын держал в руках необычный пакетик с изображением жирафа.

Мужчина обратил внимание на странное оформление упаковки: надписи выглядели так, словно расплывались перед глазами.

Присмотревшись внимательнее, он обнаружил упоминание псилоцибиновых грибов и дозировку в пять граммов. Кэри немедленно забрал сладости у ребёнка.

Родители сообщили о находке в полицию и передали упаковки для лабораторного исследования.

Результаты экспертизы подтвердили их опасения: мармелад действительно содержал псилоцибин — психоактивное вещество, встречающееся в некоторых видах грибов и способное вызывать галлюцинации, изменения восприятия и другие нарушения работы нервной системы.

При этом правоохранители пока не установили, успел ли кто-либо из детей съесть подозрительные конфеты.

Вместо конфет — наркотики и оружие

Через несколько дней после происшествия полицейские провели обыск в доме, возле которого дети обнаружили опасные угощения.

Внутри были найдены аналогичные упаковки мармелада, а также более килограмма каннабиса и свыше 25 граммов метамфетамина.

Кроме того, правоохранители обнаружили электронные весы и упаковочные материалы, предположительно предназначенные для расфасовки наркотиков.

Но на этом находки не закончились.

Во время обыска полиция изъяла винтовку, частично собранный пистолет и боеприпасы.

Задержаны двое мужчин

По итогам полицейской операции задержали двух мужчин в возрасте 80 и 45 лет.

Однако первоначальные обвинения против них связаны с незаконным хранением огнестрельного оружия, а не с распространением наркотических веществ среди несовершеннолетних.

Следователям ещё предстоит установить, кто именно оставил мармелад с псилоцибином на крыльце дома и был ли он намеренно предназначен для детей, собиравших сладости на Хэллоуин.

Полиция также выясняет, употреблял ли кто-либо из детей обнаруженные конфеты.

Расследование продолжается.

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#полиция #хеллоуин #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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