В американском Сан-Диего около 15 маленьких детей получили на Хэллоуин жевательные конфеты с галлюциногенным веществом. Опасные сладости обнаружили родители, а лабораторная проверка подтвердила наличие псилоцибина. После происшествия полиция задержала двух мужчин, сообщает NBC San Diego.
Инцидент произошёл 31 октября в районе Оушен-Бич. Дети в возрасте от одного года до шести лет вместе с родителями обходили соседние дома, собирая праздничные угощения. Возле одного из домов они обнаружили упаковки с жевательным мармеладом, которые внешне напоминали обычные конфеты.
Жираф на упаковке насторожил отца
Одним из родителей, заметивших подозрительные сладости, оказался Фрэнк Кэри. Его двухлетний сын держал в руках необычный пакетик с изображением жирафа.
Мужчина обратил внимание на странное оформление упаковки: надписи выглядели так, словно расплывались перед глазами.
Присмотревшись внимательнее, он обнаружил упоминание псилоцибиновых грибов и дозировку в пять граммов. Кэри немедленно забрал сладости у ребёнка.
Родители сообщили о находке в полицию и передали упаковки для лабораторного исследования.
Результаты экспертизы подтвердили их опасения: мармелад действительно содержал псилоцибин — психоактивное вещество, встречающееся в некоторых видах грибов и способное вызывать галлюцинации, изменения восприятия и другие нарушения работы нервной системы.
При этом правоохранители пока не установили, успел ли кто-либо из детей съесть подозрительные конфеты.
Вместо конфет — наркотики и оружие
Через несколько дней после происшествия полицейские провели обыск в доме, возле которого дети обнаружили опасные угощения.
Внутри были найдены аналогичные упаковки мармелада, а также более килограмма каннабиса и свыше 25 граммов метамфетамина.
Кроме того, правоохранители обнаружили электронные весы и упаковочные материалы, предположительно предназначенные для расфасовки наркотиков.
Но на этом находки не закончились.
Во время обыска полиция изъяла винтовку, частично собранный пистолет и боеприпасы.
Задержаны двое мужчин
По итогам полицейской операции задержали двух мужчин в возрасте 80 и 45 лет.
Однако первоначальные обвинения против них связаны с незаконным хранением огнестрельного оружия, а не с распространением наркотических веществ среди несовершеннолетних.
Следователям ещё предстоит установить, кто именно оставил мармелад с псилоцибином на крыльце дома и был ли он намеренно предназначен для детей, собиравших сладости на Хэллоуин.
Полиция также выясняет, употреблял ли кто-либо из детей обнаруженные конфеты.
Расследование продолжается.
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