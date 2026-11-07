Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сотруднику муниципального предприятия дали срок за распространение идей сепаратизма 0 182

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2026
LETA
Изображение к статье: Наручники

Суд первой инстанции приговорил сотрудника одного из муниципальных предприятий Даугавпилса к двум годам лишения свободы и полутора годам пробационного надзора за поддержку идей, направленных против территориальной целостности Латвии, сообщили в прокуратуре.

Как установила прокуратура, с октября 2025 года некое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, публиковало в TikTok записи с призывами выступить против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и конституционного строя Латвии.

В частности, в публикациях содержались призывы присоединить Латвию к России и отделить Латгалию от остальной территории страны.

По версии обвинения, сотрудник муниципального предприятия, понимая содержание и цели этих публикаций и разделяя изложенные в них идеи, целенаправленно и систематически распространял записи на различных интернет-платформах, а также комментировал их.

Таким образом, как считает прокуратура, он распространял среди неограниченного круга лиц публичные призывы к действиям против независимости, суверенитета и территориального единства Латвии способами, не предусмотренными Конституцией, создавая угрозу основополагающим интересам государства.

Ранее сообщалось, что предъявить обвинение по этому делу предложила Служба государственной безопасности (VDD).

Обвиняемый — родившийся в 1964 году негражданин Латвии. Сотрудники VDD задержали его 12 мая 2026 года.

×
#Латвия #TikTok #прокуратура #суверенитет #Даугавпилс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Кабинет врача
Изображение к статье: Дмитрий Матаев
Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Матаев
Наша Латвия
8
Изображение к статье: Дмитрий Матаев
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Машинист выбрасывает сигареты из локомотива
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пурвциемс
Бизнес
7
Изображение к статье: Военные НАТО в Латвии
Наша Латвия
18
Изображение к статье: Матаев
Наша Латвия
8
Изображение к статье: Дмитрий Матаев
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео