Суд первой инстанции приговорил сотрудника одного из муниципальных предприятий Даугавпилса к двум годам лишения свободы и полутора годам пробационного надзора за поддержку идей, направленных против территориальной целостности Латвии, сообщили в прокуратуре.

Как установила прокуратура, с октября 2025 года некое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, публиковало в TikTok записи с призывами выступить против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и конституционного строя Латвии.

В частности, в публикациях содержались призывы присоединить Латвию к России и отделить Латгалию от остальной территории страны.

По версии обвинения, сотрудник муниципального предприятия, понимая содержание и цели этих публикаций и разделяя изложенные в них идеи, целенаправленно и систематически распространял записи на различных интернет-платформах, а также комментировал их.

Таким образом, как считает прокуратура, он распространял среди неограниченного круга лиц публичные призывы к действиям против независимости, суверенитета и территориального единства Латвии способами, не предусмотренными Конституцией, создавая угрозу основополагающим интересам государства.

Ранее сообщалось, что предъявить обвинение по этому делу предложила Служба государственной безопасности (VDD).

Обвиняемый — родившийся в 1964 году негражданин Латвии. Сотрудники VDD задержали его 12 мая 2026 года.