В международном аэропорту столицы Перу Лимы сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 3000 пауков-птицеедов, спрятанных в носках внутри чемоданов. Необычный груз пытались вывезти в Германию двое немцев и гражданин Польши. Все трое задержаны.

Проверил. Новость достоверная. Информацию подтвердили Reuters и перуанская Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы (SERFOR). Однако текст стоит уточнить и дополнить.

Главные уточнения: происшествие произошло в международном аэропорту Лимы; задержаны двое граждан Германии и один гражданин Польши. Пауков обнаружили после анонимного сообщения. Среди изъятых экземпляров были редкие охраняемые виды.

Как сообщает Reuters, подозрительный багаж обнаружили после того, как власти получили анонимную информацию о возможной контрабанде диких животных.

При проверке трёх чемоданов сотрудники обнаружили десятки носков, в которых находились тысячи пауков разных видов и возрастов — от яиц и молодых особей до взрослых птицеедов.

По данным перуанской службы охраны дикой природы SERFOR, среди изъятых экземпляров оказался Pamphobeteus antinous — один из крупнейших пауков-птицеедов Южной Америки, относящийся к охраняемым видам.

Представитель службы Кора Суарес отметила, что среди обнаруженных пауков могли находиться и виды, ещё не описанные наукой.

Специалисты предполагают, что животных собирались переправить за границу для частных коллекционеров, исследований или продажи любителям экзотических домашних питомцев.

По информации SERFOR, один из задержанных предположительно является известным исследователем пауков-птицеедов.

В отношении трёх европейцев начато расследование по подозрению в незаконной торговле дикими животными.

В Перу за подобное преступление предусмотрено от трёх до пяти лет лишения свободы, а если речь идёт об охраняемых видах, наказание может достигать семи лет.