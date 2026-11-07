В Иецаве на многофункциональной спортивной площадке произошёл несчастный случай, в результате которого пострадал ребёнок. По предварительной информации, происшествие связано с опрокидыванием конструкции баскетбольного кольца.
После инцидента власти Баускского края распорядились проверить спортивные площадки по всему самоуправлению.
Как сообщает bb.lv со ссылкой на информацию Баускского краевого самоуправления, несчастный случай произошёл в пятницу, 6 ноября, на многофункциональной площадке в Иецаве.
Согласно первоначальным сведениям, происшествие связано с падением конструкции баскетбольного кольца. Точные обстоятельства случившегося пока устанавливаются.
Информация о возрасте пострадавшего ребёнка, характере полученных травм и его состоянии не приводится.
Власти изучают записи видеокамер
Баускское краевое самоуправление начало выяснять обстоятельства происшествия.
Специалисты изучают записи камер видеонаблюдения, а также намерены проверить техническое состояние баскетбольной конструкции.
Отдельное внимание будет уделено тому, насколько правильно она была установлена и как осуществлялось её техническое обслуживание.
До завершения необходимых проверок мобильные баскетбольные конструкции на площадке уложены на землю, а территория вокруг них огорожена сигнальной лентой.
Проверят все спортивные площадки края
После происшествия ответственным сотрудникам самоуправления поручено в течение ближайших двух недель обследовать все площадки для активного отдыха на территории Баускского края.
Цель проверки — оценить состояние оборудования и выявить возможные угрозы безопасности посетителей.
Самоуправление пообещало проинформировать общественность о результатах обследования и дальнейших решениях.
Пока не установлено, что именно стало причиной опрокидывания баскетбольной конструкции и были ли допущены нарушения при её установке или эксплуатации.
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