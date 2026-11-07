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В Иецаве опрокинулась баскетбольная конструкция: пострадал ребёнок 0 108

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Происшествие связано с опрокидыванием конструкции баскетбольного кольца.
ФОТО: BB.LV/AI

В Иецаве на многофункциональной спортивной площадке произошёл несчастный случай, в результате которого пострадал ребёнок. По предварительной информации, происшествие связано с опрокидыванием конструкции баскетбольного кольца.

После инцидента власти Баускского края распорядились проверить спортивные площадки по всему самоуправлению.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на информацию Баускского краевого самоуправления, несчастный случай произошёл в пятницу, 6 ноября, на многофункциональной площадке в Иецаве.

Согласно первоначальным сведениям, происшествие связано с падением конструкции баскетбольного кольца. Точные обстоятельства случившегося пока устанавливаются.

Информация о возрасте пострадавшего ребёнка, характере полученных травм и его состоянии не приводится.

Власти изучают записи видеокамер

Баускское краевое самоуправление начало выяснять обстоятельства происшествия.

Специалисты изучают записи камер видеонаблюдения, а также намерены проверить техническое состояние баскетбольной конструкции.

Отдельное внимание будет уделено тому, насколько правильно она была установлена и как осуществлялось её техническое обслуживание.

До завершения необходимых проверок мобильные баскетбольные конструкции на площадке уложены на землю, а территория вокруг них огорожена сигнальной лентой.

Проверят все спортивные площадки края

После происшествия ответственным сотрудникам самоуправления поручено в течение ближайших двух недель обследовать все площадки для активного отдыха на территории Баускского края.

Цель проверки — оценить состояние оборудования и выявить возможные угрозы безопасности посетителей.

Самоуправление пообещало проинформировать общественность о результатах обследования и дальнейших решениях.

Пока не установлено, что именно стало причиной опрокидывания баскетбольной конструкции и были ли допущены нарушения при её установке или эксплуатации.

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#безопасность #травмы #несчастный случай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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