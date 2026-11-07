В пятницу вечером в Марупском крае произошла трагическая авария: водитель насмерть сбил пешехода, а когда вышел из автомобиля, чтобы осмотреть место происшествия, на него наехала другая машина. Об этом порталу tv3.lv сообщили в Государственной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в 17:46 в Варкали, Салской волости Марупского края, на автодороге A10 (Рига — Вентспилс).

По информации полиции, мужчина, управлявший автомобилем Citroen Berlingo, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался.

После аварии водитель Citroen Berlingo вышел из машины, однако в этот момент на него наехал автомобиль Toyota Avensis.

Пострадавшего водителя Citroen с травмами доставили в медицинское учреждение.

В результате трагического происшествия движение по Вентспилсскому шоссе было полностью перекрыто.

Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек. Среди пострадавших — два велосипедиста и один пешеход.